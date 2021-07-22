ФОТО. Тоттенхэм представил новую выездную форму

«Тоттенхэм» презентовал выездной комплект формы на новый сезон. «Шпоры» будут играть в темных футболках с «космическим» принтом:
😍 A true 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰 at home.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 22, 2021
😎 ᴜɴʀᴇᴘᴇᴀᴛᴀʙʟᴇ on the road. pic.twitter.com/kEPtqbABIQ
🪐 Out of this world. pic.twitter.com/b9LOZWiVHv— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 22, 2021
𝙐𝙣𝙧𝙚𝙥𝙚𝙖𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 22, 2021
🥁 Introducing our 21/22 @nikefootball away kit collection!
Check it out 👇
Describe this kit in one word ⤵️ pic.twitter.com/HJC4e0O0T8— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 22, 2021
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» подпишет голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.
Источник — Twitter
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