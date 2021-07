ФОТО. Тоттенхэм представил новую выездную форму

«Тоттенхэм» презентовал выездной комплект формы на новый сезон. «Шпоры» будут играть в темных футболках с «космическим» принтом:

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» подпишет голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.