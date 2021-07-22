Вратарь Аталанты подтвердил, что переходит в Тоттенхэм

Пьерлуиджи Голлини продолжит карьеру в АПЛ

  • 22.07.2021 09:53
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Вратарь Аталанты подтвердил, что переходит в Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Голлини

26-летний голкипер итальянской «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини подтвердил информацию о том, что он переходит в английский «Тоттенхэм».

«Очень счастлив», - сказал Голлини.

Голлини присоединится к «Тоттенхэму» на правах аренды с опцией выкупа его контракта за 15 млн евро. В прошлом сезоне он провел 32 игры за «Аталанту».

Ранее сообщалось, что Кристиан Ромеро может перебраться в «Тоттенхэм».

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Источник — Sky Sport Italia

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