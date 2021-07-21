Одноклубник Малиновского и Коваленко может перебраться в Тоттенхэм

Защитник «Аталанты» Кристан Ромеро уже этим летом может перебраться в Англию. 23-летний футболист заинтересовал «Тоттенхэм».

При этом, отмечается, что клуб из Бергамо готов расстаться с игроком за 60 миллионов евро.

Cезон 2020/21 Ромеро провел в «Аталанте» на правах аренды из «Ювентуса». У клуба из Бергамо было право выкупа игрока за 16 миллионов евро, и «Аталанта» этой опцией воспользовалась.

На счету Ромеро 3 гола и 5 ассистов в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. 23-летний аргентинец был признан лучшим защитником Серии А сезона 2020/2021.