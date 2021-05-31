Лукаку – лучший игрок сезона в Серии А

Серия А определила лучших игроков сезона 2020/2021 в чемпионате. MVP сезона был признан форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

Другие номинации:

Лучший игрок до 23 лет: Душан Влахович (Фиорентина)

Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Милан)

Лучший защитник: Кристиан Ромеро (Аталанта)

Лучший полузащитник: Николо Барелла (Интер)

Лучший форвард: Криштиану Роналду (Ювентус)

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 24 гола и 10 ассистов в 36 матчах Серии А. Ранее сообщалось о том, что форвардом интересуется «Челси».