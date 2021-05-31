Триумф Челси в ЛЧ: клуб хочет Холанда и Лукаку, новый контракт Тухеля

По информации британских СМИ, руководство «Челси» на лето планирует солидное усиление состава, чтобы продолжать успешный путь завоевания трофеев.

Ожидается, что после победы в Лиге чемпионов новый контракт получит тренер Томас Тухель. Его договор был рассчитан на 1,5 года, но теперь наставнику предложат долгосрочное соглашение.

Кроме того, летом клуб готов потратить деньги на форвардов. «Челси» хотел приобрести Ромелу Лукаку из «Интера» и Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд.

И если с трансфером последнего могут быть проблемы, то «Интер» сейчас находится в финансовом кризисе и готов продавать ведущих игроков.

Продление контракта на год запланировано для защитника Тиаго Силвы, а вот форвард Оливье Жиру команду покинет.