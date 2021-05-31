Триумф Челси в ЛЧ: клуб хочет Холанда и Лукаку, новый контракт Тухеля

Руководство в восторге от успеха команды в Лиге чемпионов

  • 31.05.2021 15:51
  • 830 просмотров
  • 0 комментариев
Триумф Челси в ЛЧ: клуб хочет Холанда и Лукаку, новый контракт Тухеля
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, руководство «Челси» на лето планирует солидное усиление состава, чтобы продолжать успешный путь завоевания трофеев.

Ожидается, что после победы в Лиге чемпионов новый контракт получит тренер Томас Тухель. Его договор был рассчитан на 1,5 года, но теперь наставнику предложат долгосрочное соглашение.

Кроме того, летом клуб готов потратить деньги на форвардов. «Челси» хотел приобрести Ромелу Лукаку из «Интера» и Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд.

И если с трансфером последнего могут быть проблемы, то «Интер» сейчас находится в финансовом кризисе и готов продавать ведущих игроков.

Продление контракта на год запланировано для защитника Тиаго Силвы, а вот форвард Оливье Жиру команду покинет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности