ФОТО. Фанаты высмеяли Виллиана за лишний вес и круглый живот

32-летний атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», подвергся резкой критике и насмешкам со стороны фанатов.

Накануне «канониры» провели товарищеский матч против «Хиберниана», в котором английская команда проиграла со счетом 1:2.

На эту игру Виллиан вышел в стартовом составе, а на 46-й минуте был заменен на 20-летнего Смита-Роу, который и стал автором единственного мяча «Арсенала» в игре.

Но не поражение огорчило фанатов «канониров», а физическая форма Виллиана, который вышел на игру с явно круглым животом, дающим понять, что футболист в отпуске прилично набрал лишнего веса.

