ФОТО. Фанаты высмеяли Виллиана за лишний вес и круглый живот

Похоже, бразилец начал предсезонную подготовку не в лучшей физической форме

  • 15.07.2021 09:42
  • 7178 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Фанаты высмеяли Виллиана за лишний вес и круглый живот
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», подвергся резкой критике и насмешкам со стороны фанатов.

Накануне «канониры» провели товарищеский матч против «Хиберниана», в котором английская команда проиграла со счетом 1:2.

На эту игру Виллиан вышел в стартовом составе, а на 46-й минуте был заменен на 20-летнего Смита-Роу, который и стал автором единственного мяча «Арсенала» в игре.

Но не поражение огорчило фанатов «канониров», а физическая форма Виллиана, который вышел на игру с явно круглым животом, дающим понять, что футболист в отпуске прилично набрал лишнего веса.

Теперь Виллиану, которого и так нещадно критиковали за неудачный минувший сезон, придется работать вдвойне усерднее, чтобы доказать свою необходимость для «Арсенала».

Ранее сообщалось, что Виллиан мог перебраться в клуб МЛС «Интер Майами», но в последний момент переговоры сорвались из-за того, что футболист «заломил» зарплату.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 15.07.2021 10:44
    +3
    как бы не обвинил фанатов в расизме
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.07.2021 10:30
    0
    Пиво я люблю до боли больше чем клиентов шл...ха и не сыпь мне в рану соли что растет пивное брюхо.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 15.07.2021 10:15
    +2
    Никакого он лишнего веса не набрал. Это комок нервов! Жена в отпуске довела...
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.07.2021 10:09
    +3
    Там в животе вся сила копакабаны))))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 15.07.2021 10:44
    +3
    как бы не обвинил фанатов в расизме
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.07.2021 10:09
    +3
    Там в животе вся сила копакабаны))))
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 15.07.2021 10:15
    +2
    Никакого он лишнего веса не набрал. Это комок нервов! Жена в отпуске довела...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.07.2021 10:30
    0
    Пиво я люблю до боли больше чем клиентов шл...ха и не сыпь мне в рану соли что растет пивное брюхо.
    Ссылка
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