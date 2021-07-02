Трансфер Виллиана в Интер Майами сорвался из-за требований по зарплате

Бывший полузащитник «Шахтера» Виллиан, ныне выступающий в АПЛ за «Арсенал», был близок к тому, чтобы перебраться в МЛС в ряды клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Американцы вели переговоры с Виллианом, но вынуждены были выйти из них, когда услышали требования бразильца по зарплате. Хавбек хотел получать в Америке 8,7 миллионов фунтов в год, что было бы вдвое больше, чем оклад нынешнего самого высокооплачиваемого игрока команды Гонсало Игуаина (4,19 млн фунтов в год).

Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года, но «канониры» не прочь отпустить бразильца, не сумевшего себя проявить должным образом, свободным агентом уже нынешним летом, чтобы несколько сэкономить на его зарплате.

В минувшем сезоне Виллиан провел за «канониров» 37 матчей во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 7 результативными передачами.