Трансфер Виллиана в Интер Майами сорвался из-за требований по зарплате

Экс-хавбек «Шахтера» хотел получать в новом клубе больше, чем Гонсало Игуаин

  • 02.07.2021 09:29
  • 784 просмотра
  • 1 комментарий
Трансфер Виллиана в Интер Майами сорвался из-за требований по зарплате
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бывший полузащитник «Шахтера» Виллиан, ныне выступающий в АПЛ за «Арсенал», был близок к тому, чтобы перебраться в МЛС в ряды клуба Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Американцы вели переговоры с Виллианом, но вынуждены были выйти из них, когда услышали требования бразильца по зарплате. Хавбек хотел получать в Америке 8,7 миллионов фунтов в год, что было бы вдвое больше, чем оклад нынешнего самого высокооплачиваемого игрока команды Гонсало Игуаина (4,19 млн фунтов в год).

Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года, но «канониры» не прочь отпустить бразильца, не сумевшего себя проявить должным образом, свободным агентом уже нынешним летом, чтобы несколько сэкономить на его зарплате.

В минувшем сезоне Виллиан провел за «канониров» 37 матчей во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 7 результативными передачами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sun

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 02.07.2021 10:00
    0
    Будет то, что сейчас с Тейшейрой. Не может сложить себе цену.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 02.07.2021 10:00
    0
    Будет то, что сейчас с Тейшейрой. Не может сложить себе цену.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности