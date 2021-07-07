ФОТО. Приняли за фаната. Бонуччи не пускали на поле после празднования

Курьезный эпизод случился после победы Италии в полуфинале

  • 07.07.2021 11:24
  • 1513 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Приняли за фаната. Бонуччи не пускали на поле после празднования
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 (1:1, серия пенальти – 4:2).

После серии пенальти случился забавный момент. Защитник итальянцев Леонардо Бонуччи побежал к трибунам, чтобы разделить момент радости с болельщиками. После этого Бонуччи хотел вернуться на поле, но девушка-стюард не сразу узнала футболиста, приняв его за фаната.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.07.2021 11:59
    0
    вот так нам малиновского с англией не пустили
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 07.07.2021 11:57
    +1
    Ситуация оревная. Ттюарт и не обязан всех знать в лицо, тем более они на поле вроде как не смотрят.
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 07.07.2021 11:47
    +1
    оррр
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 07.07.2021 11:57
    +1
    Ситуация оревная. Ттюарт и не обязан всех знать в лицо, тем более они на поле вроде как не смотрят.
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 07.07.2021 11:47
    +1
    оррр
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.07.2021 11:59
    0
    вот так нам малиновского с англией не пустили
    Ссылка
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