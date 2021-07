ФОТО. Приняли за фаната. Бонуччи не пускали на поле после празднования

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 (1:1, серия пенальти – 4:2).

После серии пенальти случился забавный момент. Защитник итальянцев Леонардо Бонуччи побежал к трибунам, чтобы разделить момент радости с болельщиками. После этого Бонуччи хотел вернуться на поле, но девушка-стюард не сразу узнала футболиста, приняв его за фаната.

I can’t breathe!

Bonucci goes celebrating with fans and when tries walking back a steward prevents him to walk on pitch thinking he is a fan.

His face is carbon copy the James Franco meme

