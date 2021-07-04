Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Монпелье

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA), посеянная под третьим номером, вышла в финал турнира W60 Montpellie.
В полуфинальном поединке украинка одержала непростую победу над китаянкой Синвэнь Жен (№194 WTA).
W60 Montpellie. Полуфинал.
Синвэнь Жен (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) – 1:6, 6:4, 2:6.
В финале Калинина встретится с египтянкой Маяр Шериф (№119 WTA).
Напомним, ранее Калинина проиграла в финале квалификации Уимблдона.
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Источник — Sport.ua
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