Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Монпелье

Украинка поборется за победу в турнире

  • 04.07.2021 02:58
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Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Монпелье
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA), посеянная под третьим номером, вышла в финал турнира W60 Montpellie.

В полуфинальном поединке украинка одержала непростую победу над китаянкой Синвэнь Жен (№194 WTA).

W60 Montpellie. Полуфинал.

Синвэнь Жен (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) – 1:6, 6:4, 2:6.

В финале Калинина встретится с египтянкой Маяр Шериф (№119 WTA).

Напомним, ранее Калинина проиграла в финале квалификации Уимблдона.

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Источник — Sport.ua

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