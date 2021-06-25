Калинина проиграла россиянке в финале квалификации Уимблдона

Украинка не сумела выйти в основу

  • 25.06.2021 15:32
  • 571 просмотр
  • 1 комментарий
Калинина проиграла россиянке в финале квалификации Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA)  не смогла выйти в основную сетку Уимблдона. 
 
В финальном матче отбора украинка проиграла Виталии Дьяченко из России (№150 WTA).
 
Уимблдон. Финал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 4:6, 3:6
 
Ранее квалификационній барьер преодолела Леся Цуренко.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 25.06.2021 15:36
    -1
    Кваліфікація - яскрава ілюстрація рівня українського тенісу.
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