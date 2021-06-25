Калинина проиграла россиянке в финале квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) не смогла выйти в основную сетку Уимблдона.
В финальном матче отбора украинка проиграла Виталии Дьяченко из России (№150 WTA).
Уимблдон. Финал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 4:6, 3:6
Ранее квалификационній барьер преодолела Леся Цуренко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.