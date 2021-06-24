Уимблдон. Цуренко вышла в основную сетку

Сегодня Леся Цуренко в финале квалификации Уимблдона встречалась с 12-м номером посева квалификации, китаянкой Ван Яфань.
Украинская теннисистка одержала волевую победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 23 минуты.
Квалификация. Финал
Ван Яфань (Китай, 12) – Леся Цуренко (Украина) – 7:5, 2:6, 2:6
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Источник — Sport.ua
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