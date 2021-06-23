Цуренко сыграет в финале квалификации Уимблдона

Леся будет сражаться за путевки в основу

  • 23.06.2021 21:02
  • 1110 просмотров
  • 2 комментария
Цуренко сыграет в финале квалификации Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№164 WTA) вышла в финал квалификации Уимблдона. 
 
В матче второго круга отбора украинка переиграла британку Тару Мур (№459 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
 
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Тара Мур (Великобритания) – 6:4, 6:1
 
В финале квалификации Цуренко сыграет с 12-й сеяной Ван Яфань из Китая. 

Ранее в финал не смогли пробиться Сергей Стаховский и Илья Марченко.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 23.06.2021 21:17
    +3
    Давай Леся поднажми и отправь китаянку домой
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 21:12
    +2
    Молодчинка Леся!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 23.06.2021 21:17
    +3
    Давай Леся поднажми и отправь китаянку домой
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 21:12
    +2
    Молодчинка Леся!
    Ссылка
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