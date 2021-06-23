Цуренко сыграет в финале квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№164 WTA) вышла в финал квалификации Уимблдона.
В матче второго круга отбора украинка переиграла британку Тару Мур (№459 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард.
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Тара Мур (Великобритания) – 6:4, 6:1
В финале квалификации Цуренко сыграет с 12-й сеяной Ван Яфань из Китая.
Ранее в финал не смогли пробиться Сергей Стаховский и Илья Марченко.
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Источник — Sport.ua
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