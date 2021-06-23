Стаховский и Марченко зачехлили ракетки в квалификации Уимблдона

Украинские теннисисты Илья Марченко (№153 ATP) и Сергей Стаховский (№239 ATP) не сумели пробиться в финал квалификации на Уимблдоне.
В полуфинале отбора оба теннисиста проиграли сеяным соперникам.
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Грегуар Баррер (Франция) – 5:7, 3:6
Илья Марченко (Украина) – Маккензи Макдональд (США) – 1:6, 6:3, 4:6
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Источник — Sport.ua
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