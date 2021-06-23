Стаховский и Марченко зачехлили ракетки в квалификации Уимблдона

Украинцы не смогли пробиться в основу

  • 23.06.2021 20:04
  • 614 просмотров
  • 3 комментария
Стаховский и Марченко зачехлили ракетки в квалификации Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинские теннисисты Илья Марченко (№153 ATP) и Сергей Стаховский (№239 ATP) не сумели пробиться в финал квалификации на Уимблдоне.
 
В полуфинале отбора оба теннисиста проиграли сеяным соперникам.
 
Уимблдон. Полуфинал квалификации
 
Сергей Стаховский (Украина) – Грегуар Баррер (Франция) – 5:7, 3:6 
Илья Марченко (Украина) – Маккензи Макдональд (США) – 1:6, 6:3, 4:6

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 21:29
    0
    Arti2222, 23.06.2021 20:57
    Цікаво, коли у нас з'являться тенісисти хоча б рівня Андрія Медведєва?
    Сумно спостерігати за чоловічим тенісом. Та й жіночим теж (в останній час)
    Був же ж. ЗАкінчив з тенісом місяць тому
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 23.06.2021 20:57
    0
    Цікаво, коли у нас з'являться тенісисти хоча б рівня Андрія Медведєва?
    Сумно спостерігати за чоловічим тенісом. Та й жіночим теж (в останній час)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 20:48
    0
    Ми з Тамарой ходім парой, назвається
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 21:29
    0
    Arti2222, 23.06.2021 20:57
    Цікаво, коли у нас з'являться тенісисти хоча б рівня Андрія Медведєва?
    Сумно спостерігати за чоловічим тенісом. Та й жіночим теж (в останній час)
    Був же ж. ЗАкінчив з тенісом місяць тому
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 23.06.2021 20:57
    0
    Цікаво, коли у нас з'являться тенісисти хоча б рівня Андрія Медведєва?
    Сумно спостерігати за чоловічим тенісом. Та й жіночим теж (в останній час)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 20:48
    0
    Ми з Тамарой ходім парой, назвається
    Ссылка
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