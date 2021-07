ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг купил форварда за 23 млн евро

Форвард Андре Силва перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «РБ Лейпциг». Контракт подписан до 2026 года.

Клуб Бундеслиги заплатил за трансфер игрока 23 млн евро, а за счет бонусов сумма может увеличиться до 35 млн евро.

Андре Силва успешно прошел медосмотр в новом клубе. Португалец в «Лейпциге» будет зарабатывать 4 млн евро в год.

25-летний форвард в прошлом сезоне Бундеслиги забил 28 голов и стал вторым среди лучших бомбардиров в Германии (у Роберта Левандовски – 41 гол).

