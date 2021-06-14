Будет играть в Серии B. Буффон подпишет контракт с Пармой до 2023 года

Знаменитый голкипер «Ювентуса» в ближайшие дни оформит договор

  • 14.06.2021 22:29
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  • 1 комментарий
Будет играть в Серии B. Буффон подпишет контракт с Пармой до 2023 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в ближайшие дни подпишет контракт с «Пармой», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт клуба, вылетевшего в Серию B, с 43-летним голкипером будет действовать до 2023 года. Джанлуиджи вернется в клуб, где начинал карьеру 26 лет назад.

Буффон длительное время играл за «Ювентуса», и только на один год переходил в французский «ПСЖ».

Знаменитый голкипер ушел из «Юве» по окончании сезона 2020/2021 и сейчас находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл 12 матчей и пропустил 7 голов.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Виктор Пятница
    online
      Виктор Пятница, 14.06.2021 22:52
    0
    БУффон СЕБЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ С ХОРОШЕЙ СТОРОНЫ ,ОН с 10 УДАРОВ ПРОПУСКАЕТ 2-3 МЯЧА ,+ЛЕТ 5 ВЫСТУПАТЬ НАМЕРЕН +ЕМУ НАВЕРНЯКА МЛН 2-2,5 ОБЕЩАЮТ В ПАРМЕ,
    Ссылка
    Виктор Пятница
    online
      Виктор Пятница, 14.06.2021 22:52
    0
    БУффон СЕБЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ С ХОРОШЕЙ СТОРОНЫ ,ОН с 10 УДАРОВ ПРОПУСКАЕТ 2-3 МЯЧА ,+ЛЕТ 5 ВЫСТУПАТЬ НАМЕРЕН +ЕМУ НАВЕРНЯКА МЛН 2-2,5 ОБЕЩАЮТ В ПАРМЕ,
    Ссылка
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