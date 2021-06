20 лет спустя. Буффон близок к возвращению в Парму

Голкипер Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Парму», из которой он перешел в «Ювентус» 20 лет назад.

Известный журналист Николо Скира сообщил, что новый управляющий директор «Пармы» Хавьер Рибалта пытается убедить Буффона подписать двухлетний контракт с клубом.

20 years later his departure Gigi #Buffon could return to #Parma. Ribalta and Maresca are pushing to convince the goalkeeper/legend to sign for Gialloblù. Ready 2-years contract. The neverending story... #transfers