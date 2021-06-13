Как футбольный мир поддержал Кристиана Эриксена

Трагедия, которая случилась с лидером сборной Дании, никого не оставила равнодушным

  • 13.06.2021 02:26
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Как футбольный мир поддержал Кристиана Эриксена
© Getty Images/Global Images Ukraine

Трагедия, случившаяся с полузащитником «Интера» и сборной Дании Кристианом Эриксеном в стартовом поединке группы B Дания - Финляндия, никого не оставила равнодушным. В концовке первого тайма 29-летний игрок потерял сознание и упал у бровки поля. Партнеры по команде бросились оказывать помощь, пока не подоспела медицинская помощь.

Медики делали игроку искусственный массаж сердца, используя дефибриллятор, а игроки сборной Дании, сделав живой круг, закрывали Кристиана от объективов фото и телекамер.

Getty Images/Global Images Ukraine

К счастью, Эриксона удалось привести в сознание, после чего его сразу же доставили в больницу. Игрок находится в сознании и даже по видеосвязи сказал несколько фраз партнерам по команде, после чего было принято решение доиграть матч через несколько часов.

Пока Кристиан Эриксен находится в больнице, футбольный мир желает ему скорейшего и полного выздоровления.

Форвард сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку, празднуя первый гол в матче с Россией, подбежал к камере и произнес: «Крис, я люблю тебя».

Партнеры Эриксена по чемпионскому «Интеру» выразили поддержку своему товарищу.

Иван Перишич

Николо Барела

Бывший наставник «Интера» Антонио Конте

Криштиану Роналду также написал пост в поддержку Кристиана.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бывшие партнеры Эриксена по «Тоттенхэму» также выразили поддержку датчанину.

Харри Кейн

Тоттенхем, Интер и Аякс пожелали выздоровления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник — Sport.ua

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