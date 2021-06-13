Как футбольный мир поддержал Кристиана Эриксена

Трагедия, случившаяся с полузащитником «Интера» и сборной Дании Кристианом Эриксеном в стартовом поединке группы B Дания - Финляндия, никого не оставила равнодушным. В концовке первого тайма 29-летний игрок потерял сознание и упал у бровки поля. Партнеры по команде бросились оказывать помощь, пока не подоспела медицинская помощь.
Медики делали игроку искусственный массаж сердца, используя дефибриллятор, а игроки сборной Дании, сделав живой круг, закрывали Кристиана от объективов фото и телекамер.
К счастью, Эриксона удалось привести в сознание, после чего его сразу же доставили в больницу. Игрок находится в сознании и даже по видеосвязи сказал несколько фраз партнерам по команде, после чего было принято решение доиграть матч через несколько часов.
Пока Кристиан Эриксен находится в больнице, футбольный мир желает ему скорейшего и полного выздоровления.
Форвард сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку, празднуя первый гол в матче с Россией, подбежал к камере и произнес: «Крис, я люблю тебя».
Партнеры Эриксена по чемпионскому «Интеру» выразили поддержку своему товарищу.
Иван Перишич
Николо Барела
Бывший наставник «Интера» Антонио Конте
Криштиану Роналду также написал пост в поддержку Кристиана.
Бывшие партнеры Эриксена по «Тоттенхэму» также выразили поддержку датчанину.
Харри Кейн
Chris. I’m sending all my love to you and your family. Stay strong mate. 💙💙— Harry Kane (@HKane) June 12, 2021
Тоттенхем, Интер и Аякс пожелали выздоровления.
To those who were so fast to respond, thank you. 💙— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021
To Christian, our thoughts and prayers are with you. 🤍#THFC ⚪ #COYS pic.twitter.com/lxkLYByFmP
Источник — Sport.ua
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