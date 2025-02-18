Два игрока Ворсклы не сыграют против Оболони и Динамо

Как стало известно Sport.ua, на стартовом отрезке второй части сезона полтавчане не смогут сыграть в оптимальном составе.

По имеющимся данным, в февральских поединках УПЛ – с «Оболонью» и «Динамо» полтавчанам не помогут Владислав Кулач и Евгений Пасич, которые еще восстанавливаются после повреждений.

Впрочем, есть для полтавчан и приятная новость из расположения команды. Наставник Юрий Максимов уже может рассчитывать на основного вратаря Павла Исенко, который постепенно вернул боевую спортивную форму.

Сейчас «Ворскла» занимает 12 место в УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее экс-игрок «Ворсклы» сообщил, что решил закончить карьеру.