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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 13:49 | Обновлено 18 февраля 2025, 13:50
672
0

Два игрока Ворсклы не сыграют против Оболони и Динамо

Кулач и Пасич в феврале полтавчанам не помогут

18 февраля 2025, 13:49 | Обновлено 18 февраля 2025, 13:50
672
0
Два игрока Ворсклы не сыграют против Оболони и Динамо
ФК Ворскла. Владислав Кулач

Как стало известно Sport.ua, на стартовом отрезке второй части сезона полтавчане не смогут сыграть в оптимальном составе.

По имеющимся данным, в февральских поединках УПЛ – с «Оболонью» и «Динамо» полтавчанам не помогут Владислав Кулач и Евгений Пасич, которые еще восстанавливаются после повреждений.

Впрочем, есть для полтавчан и приятная новость из расположения команды. Наставник Юрий Максимов уже может рассчитывать на основного вратаря Павла Исенко, который постепенно вернул боевую спортивную форму.

Сейчас «Ворскла» занимает 12 место в УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее экс-игрок «Ворсклы» сообщил, что решил закончить карьеру.

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Владислав Кулач Евгений Пасич Ворскла Полтава Оболонь Киев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд Ворскла - Динамо Оболонь - Ворскла Павел Исенко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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