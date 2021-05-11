ФОТО. Милан представил новую домашнюю форму

В ней команда буде играть в следующем сезоне

  • 11.05.2021 14:34
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ФОТО. Милан представил новую домашнюю форму
© ФК Милан

«Милан» совместно с техническим спонсором клуба, компанией «Puma», представил домашний комплект формы на следующий сезон.

Форма выполнена в традиционных для клуба красном и черном цветах. При этом полосы, в отличие от традиционного дизайна, разной толщины:

Ранее «Милан» в 35-м туре Серии А на выезде разгромил «Ювентус» 3:0.

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Источник — ФК Милан

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