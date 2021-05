ФОТО. Милан представил новую домашнюю форму

«Милан» совместно с техническим спонсором клуба, компанией «Puma», представил домашний комплект формы на следующий сезон.

Форма выполнена в традиционных для клуба красном и черном цветах. При этом полосы, в отличие от традиционного дизайна, разной толщины:

Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt 🔴⚫ #MoveLikeMilan #SempreMilan