ФОТО. Милан представил новую домашнюю форму

«Милан» совместно с техническим спонсором клуба, компанией «Puma», представил домашний комплект формы на следующий сезон.
Форма выполнена в традиционных для клуба красном и черном цветах. При этом полосы, в отличие от традиционного дизайна, разной толщины:
Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt 🔴⚫ #MoveLikeMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) May 11, 2021
Ранее «Милан» в 35-м туре Серии А на выезде разгромил «Ювентус» 3:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Милан
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.