35-й тур
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роналду и не видно. Ювентус разгромлен Миланом, у Ибрагимовича травма

Неожиданный результат зафиксирован в матче 35-го тура Серии A

  • 09.05.2021 23:43
  • 1720 просмотров
  • 1 комментарий
Роналду и не видно. Ювентус разгромлен Миланом, у Ибрагимовича травма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Неожиданный результат зафиксирован в матче 35-го тура Серии A.

«Ювентус» потерпел разгромное поражение от «Милана» (0:3). Отличились Браим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори. Кроме того, у гостей Франк Кессье не смог реализовать пенальти. 

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не смог доиграть матч из-за травмы и был заменен на 66-й минуте.

Лидеры Серии A: «Интер» (85), «Аталанта», «Милан» (по 72), «Наполи» (70), «Ювентус» (69), «Лацио» (64), «Рома» (58).

Серия А. 35-й тур

«Ювентус»  «Милан»  0:3

Голы: Диас, 45+1, Ребич, 78, Томори, 82.

Нереализованный пенальти: Кессье, 58 (вратарь).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Маккенни, Бентанкур (Кулушевски, 67), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората, Кьеза (Дибала, 79).

«Милан»: Доннарумма, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Беннасер (Далот, 82), Кессье, Диас (Крунич, 70), Ибрагимович (Ребич, 66), Салемакерс (Мейте, 82).

Предупреждения: Кьеза, 53. Кьеллини, 57. Диас, 59. Салемакерс, 76.

Судья: Валери (Италия).

9 мая. Турин. Стадион «Алльянц».

«Рома» – «Кротоне» – 5:0

Голы: Майораль, 47, 90, Пеллегрини, 70, 73, Мхитарян, 78.

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 10.05.2021 00:17
    +1
    ЛЕ ждет Ювентус
    Не знаю кто там руководит Ювентусом но это надо уметь всего за два года угробить такой клуб своей безобразной кадровой и трансферной политикой.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 10.05.2021 00:17
    +1
    ЛЕ ждет Ювентус
    Не знаю кто там руководит Ювентусом но это надо уметь всего за два года угробить такой клуб своей безобразной кадровой и трансферной политикой.
    Ссылка
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