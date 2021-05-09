Роналду и не видно. Ювентус разгромлен Миланом, у Ибрагимовича травма

Неожиданный результат зафиксирован в матче 35-го тура Серии A.

«Ювентус» потерпел разгромное поражение от «Милана» (0:3). Отличились Браим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори. Кроме того, у гостей Франк Кессье не смог реализовать пенальти.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не смог доиграть матч из-за травмы и был заменен на 66-й минуте.

Лидеры Серии A: «Интер» (85), «Аталанта», «Милан» (по 72), «Наполи» (70), «Ювентус» (69), «Лацио» (64), «Рома» (58).

Серия А. 35-й тур

«Ювентус» – «Милан» – 0:3

Голы: Диас, 45+1, Ребич, 78, Томори, 82.

Нереализованный пенальти: Кессье, 58 (вратарь).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Маккенни, Бентанкур (Кулушевски, 67), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората, Кьеза (Дибала, 79).

«Милан»: Доннарумма, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Беннасер (Далот, 82), Кессье, Диас (Крунич, 70), Ибрагимович (Ребич, 66), Салемакерс (Мейте, 82).

Предупреждения: Кьеза, 53. Кьеллини, 57. Диас, 59. Салемакерс, 76.

Судья: Валери (Италия).

9 мая. Турин. Стадион «Алльянц».

«Рома» – «Кротоне» – 5:0

Голы: Майораль, 47, 90, Пеллегрини, 70, 73, Мхитарян, 78.

Турнирная таблица Серии A