В матче 35-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» уступил на своем поле «Милану» со счетом 0:3.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Фикайо Томори (Милан).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
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Источник — Sport.ua
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