Безусловно центральным поединком 35-го тура итальянской Серии А будет противостояние между туринским «Ювентусом» и «Миланом», которые ведут активную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов УЕФА в концовке текущего сезона.

«Ювентус»

Миланский «Интер» уже успел досрочно завоевать чемпионский титул текущего сезона, поэтому туринский «Ювентус» все еще может ощущать себя сильнейшей командой страны, но по факту его футболисты были лишены этого почетного статуса. Тяжелый «пандемический» сезон для «зебр» был осложнен еще и тем, что на него пришелся этап реорганизации команды под руководством неопытного специалиста Андреа Пирло. «Бьянконери» допустили непозволительно много ошибок и даже в концовке сезона продолжают их совершать, что в конечном итоге приводит команду к тому, где она находится сейчас – на четвертой строчке национального первенства.

«Ювентус» пропускает слишком много «ненужных» голов, но даже в таких условиях все равно имеет одну из лучших оборонительных линий в чемпионате. Другое дело, что эти 31 результативные удары от соперников стали причиной для 14 потерь очков за уже сыгранные 34 матча – около 30%. Куда ни посмотри, везде можно найти проблемы у коллектива Пирло, но главная беда тут скорее состоит в том, что не до конца понятно, как туринский клуб будет выходить из сложившейся обстановки. А тут еще и эта Суперлига…

«Милан»

Коллектив Стефано Пьоли долгое время шел в лидерах турнирной таблицы, затем, ничуть не меньший промежуток времени находился на второй строчке, но сейчас провалился в зону Лиги Европы УЕФА, куда точно не намерен попадать по итогу наиболее успешного цикла за последние несколько лет. Однако, стоит сразу отметить, что три оставшихся до конца сезона соперника у «россонери» чуть ли не наиболее комфортные, чем у всех задействованных в борьбе за еврокубки оппонентов.

Тому же «Ювентусу» еще предстоит съездить в гости к «Сассуоло», а также встретиться с миланским «Интером» и сыграть финал Кубка Италии против бергамаской «Аталанты». «Торино», «Кальяри» и та же «Богиня» у «Милана» выглядят куда более приемлемым вариантом. Впрочем, никто не может предсказать, как поведет себя в стрессовой ситуации далеко не самый стабильный коллектив Пьоли, поэтому предсказывать его шансы на попадание в главный клубный турнир Старого Света является неблагодарным занятием.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Милана», и завершилась победой «зебр» со счетом 3:1.

«Ювентус» на своем поле в 2021 году умудрился уступить только «Беневенто» (0:1), а также сыграл в безголевую ничью против «Интера» (0:0), но с последующим проходом по сетке национального Кубка.

«Милан» в позапрошлом туре уступил на выезде «Лацио» (0:3), в результате чего прервал свою беспроигрышную серию за пределами «Сан Сиро», которая насчитывала шесть матчей во всех турнирах.

Ориентировочные составы

«Ювентус»: Щесны – Сандро, де Лигт, Бонуччи, Данило – Рабио, Бентанкур, Куадрадо – Роналду, Мората, Бернардески.

«Милан»: Доннарумма – Эрнандес, Романьоли, Томори, Далот – Кессье, Беннасер – Салемакерс, Чалханоглу, Леау – Ибрагимович.

Прогноз на матч

Мы считаем, что туринский клуб сделает более весомый акцент на победу в данном поединке, однако одного забитого мяча ему для успеха может не хватить. В таких условиях, ставка «Ювентус забьет 2 или 3 гола» за 2,14 от Favbet выглядит неплохим предложением.

9 мая, воскресенье