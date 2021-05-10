Андреа ПИРЛО после 0:3 от Милана: «Нет, я не уйду в отставку»

Главный тренер «Ювентуса» собирается и далее занимать свою должность

  • 10.05.2021 09:16
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Андреа ПИРЛО после 0:3 от Милана: «Нет, я не уйду в отставку»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после разгрома от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии ответил на вопрос о возможной отставке.

«Когда проигрываешь такую важную игру со счетом 0:3, это означает, что многое не сработало. Мне нужно провести анализ, а затем с холодной головой обсудить это с ребятами.

Готов ли я уйти в отставку или задумывался ли об этом? Нет, я не уйду. Я принял эту должность с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности.

Впереди еще три игры, поэтому я буду продолжать делать свою работу, пока мне дают такую возможность», – сказал Пирло.

Ранее сообщалось, что Зидан может заменить Пирло в «Ювентусе».

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Источник — Football-Italia

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