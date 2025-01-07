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07 января 2025, 16:20 |
2212
1

ФОТО. Десятки миллионов. Экс-защитник Динамо подарил жене шикарное авто

Домагой Вида поздравил Ивана с днем ​​рождения

07 января 2025, 16:20 |
2212
1
ФОТО. Десятки миллионов. Экс-защитник Динамо подарил жене шикарное авто
Instagram. Ивана Вида

6 января 2025 года Ивана Вида, жена бывшего защитника киевского «Динамо» и национальной сборной Хорватии Домагоя Виды, отпраздновала свой 31-й день рождения.

В своем Instagram Мисс Хорватия 2014 поделилась с аудиторией подарком, который ей сделал муж. Нынешний футболист греческого АЕК подарил любимой синий автомобиль Bentley, стоимость которого может составлять десятки миллионов гривен.

«Если бы я могла пожелать что-либо для кого-либо, то я бы пожелала иметь кого-то, как вы. Глава 31 начинается сейчас. С днем рождения меня!» – подписала публикацию Ивана.

Сейчас Домагой Вида выступает за греческий АЕК и в этом сезоне провел за него 17 матчей во всех турнирах. С 2013 по 2018 год Домагой выступал за киевское «Динамо», став любимцем столичных болельщиков.

ФОТО. Десятки миллионов. Экс-защитник Динамо подарил жене шикарное авто

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 1
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MaximusOne
Л...
Помню Гусев подарил своей бывшей внедорожник, потом они разошлись, и она с каким-то бизнесменом теперь.
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