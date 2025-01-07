6 января 2025 года Ивана Вида, жена бывшего защитника киевского «Динамо» и национальной сборной Хорватии Домагоя Виды, отпраздновала свой 31-й день рождения.

В своем Instagram Мисс Хорватия 2014 поделилась с аудиторией подарком, который ей сделал муж. Нынешний футболист греческого АЕК подарил любимой синий автомобиль Bentley, стоимость которого может составлять десятки миллионов гривен.

«Если бы я могла пожелать что-либо для кого-либо, то я бы пожелала иметь кого-то, как вы. Глава 31 начинается сейчас. С днем рождения меня!» – подписала публикацию Ивана.

Сейчас Домагой Вида выступает за греческий АЕК и в этом сезоне провел за него 17 матчей во всех турнирах. С 2013 по 2018 год Домагой выступал за киевское «Динамо», став любимцем столичных болельщиков.

ФОТО. Десятки миллионов. Экс-защитник Динамо подарил жене шикарное авто