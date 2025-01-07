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  4. Каким будет состав после объединения? Рух рассказал о планах на сбор
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 16:32 |
727
0

Каким будет состав после объединения? Рух рассказал о планах на сбор

Команда проведет 7 спаррингов

07 января 2025, 16:32 |
727
0
Каким будет состав после объединения? Рух рассказал о планах на сбор
ФК Рух

Для команды УПЛ Рух вторая часть нынешнего сезона стал последней, так как клуб летом объединится с Карпатами и превратится в академию для Львов.

Однако пока что команда Виталия Пономарева готовится ко второй части чемпионата. Рух проведет сбор в Словении, где сыграет семь контрольных матчей.

С 23 января по 12 февраля Рух сыграет контрольные матчи против Хартберга, Браво, Копера, ГАКа, Штурма, Амштеггена и Триглава.

Пока нет информации о составе, который Рух возьмет на сбор. Ожидается, что большая часть игроков перейдет в Карпаты.

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Рух Львов Карпаты Львов Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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