Каким будет состав после объединения? Рух рассказал о планах на сбор

Для команды УПЛ Рух вторая часть нынешнего сезона стал последней, так как клуб летом объединится с Карпатами и превратится в академию для Львов.

Однако пока что команда Виталия Пономарева готовится ко второй части чемпионата. Рух проведет сбор в Словении, где сыграет семь контрольных матчей.

С 23 января по 12 февраля Рух сыграет контрольные матчи против Хартберга, Браво, Копера, ГАКа, Штурма, Амштеггена и Триглава.

Пока нет информации о составе, который Рух возьмет на сбор. Ожидается, что большая часть игроков перейдет в Карпаты.