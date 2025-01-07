Каким будет состав после объединения? Рух рассказал о планах на сбор
Команда проведет 7 спаррингов
Для команды УПЛ Рух вторая часть нынешнего сезона стал последней, так как клуб летом объединится с Карпатами и превратится в академию для Львов.
Однако пока что команда Виталия Пономарева готовится ко второй части чемпионата. Рух проведет сбор в Словении, где сыграет семь контрольных матчей.
С 23 января по 12 февраля Рух сыграет контрольные матчи против Хартберга, Браво, Копера, ГАКа, Штурма, Амштеггена и Триглава.
Пока нет информации о составе, который Рух возьмет на сбор. Ожидается, что большая часть игроков перейдет в Карпаты.
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