Полгода без футбола. Экс-игрок нескольких клубов УПЛ вернется на поле

Украинский полузащитник Никита Татарков планирует вернуться в большой футбол – может продолжить карьеру в клубе Первой лиги.

Как сообщает UA-Футбол, контракт хавбеку предложила перволиговая ЮКСА (Тарасовка), которая продолжает борьбу за выход в УПЛ.

В июле у Татаркова закончился контракт с «Кривбассом» и он покинул клуб на правах свободного агента. Тогда наставник криворожской команды заявил, что у него нет претензий к футболисту, но уровень полузащитника не соответствует амбициям «Кривбасса».

В прошлом сезоне Татарков провел 17 матчей в чемпионате, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее полузащитник играл за другие украинские клубы – «Ворсклу», «Львов», «Черноморец» и «Металлург» (Запорожье).

ЮКСА имеет в своем активе 22 балла и занимает седьмое место в Чемпионской группе Первой лиги.