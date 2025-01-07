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  4. Полгода без футбола. Экс-игрок нескольких клубов УПЛ вернется на поле
Украина. Первая лига
07 января 2025, 16:07 |
717
0

Полгода без футбола. Экс-игрок нескольких клубов УПЛ вернется на поле

Никита Татарков продолжит карьеру в клубе Первой лиге

07 января 2025, 16:07 |
717
0
Полгода без футбола. Экс-игрок нескольких клубов УПЛ вернется на поле
ФК Кривбасс. Никита Татарков

Украинский полузащитник Никита Татарков планирует вернуться в большой футбол – может продолжить карьеру в клубе Первой лиги.

Как сообщает UA-Футбол, контракт хавбеку предложила перволиговая ЮКСА (Тарасовка), которая продолжает борьбу за выход в УПЛ.

В июле у Татаркова закончился контракт с «Кривбассом» и он покинул клуб на правах свободного агента. Тогда наставник криворожской команды заявил, что у него нет претензий к футболисту, но уровень полузащитника не соответствует амбициям «Кривбасса».

В прошлом сезоне Татарков провел 17 матчей в чемпионате, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее полузащитник играл за другие украинские клубы – «Ворсклу», «Львов», «Черноморец» и «Металлург» (Запорожье).

ЮКСА имеет в своем активе 22 балла и занимает седьмое место в Чемпионской группе Первой лиги.

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Микола Титюк Источник: UA-Football
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