Аукцион в соцсетях. Клуб Первой лиги составил список игроков для трансферов
«Металлург» (Запорожье) решил продать футболистов необычным способом
Клуб Первой лиги «Металлург» (Запорожье) опубликовал в социальных сетях список футболистов, по которым готов выслушать трансферные предложения.
«Наш клуб всегда стремится к развитию и создает возможности для роста своих игроков. Именно поэтому мы открыты к предложениям по трансферу некоторых футболистов. Мы открыты для обсуждения условий и форматов сотрудничества», – сообщается на странице клуба в Telegram.
Игроки, которые могут покинуть команду:
- Тимофей Хуссин (22 года, полузащитник)
- Руслан Буряк (26 лет, форвард, один гол в пяти матчах текущего сезона)
- Денис Курилец (23 года, полузащитник)
- Валентин Кузьмович (22 года, полузащитник)
- Андрей Следзевский (24 года, голкипер)
«Металлург» во второй части сезона будет продолжать борьбу за выживание. Клуб из Запорожья набрал 17 баллов и занимает 11-е место в «Группе выбывания». Последний матч «Металлурга» не состоялся из-за неявки соперника.
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