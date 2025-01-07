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Украина. Первая лига
07 января 2025, 13:13 |
594
0

Аукцион в соцсетях. Клуб Первой лиги составил список игроков для трансферов

«Металлург» (Запорожье) решил продать футболистов необычным способом

07 января 2025, 13:13 |
594
0
Аукцион в соцсетях. Клуб Первой лиги составил список игроков для трансферов
ФК Металлург Запорожье

Клуб Первой лиги «Металлург» (Запорожье) опубликовал в социальных сетях список футболистов, по которым готов выслушать трансферные предложения.

«Наш клуб всегда стремится к развитию и создает возможности для роста своих игроков. Именно поэтому мы открыты к предложениям по трансферу некоторых футболистов. Мы открыты для обсуждения условий и форматов сотрудничества», – сообщается на странице клуба в Telegram.

Игроки, которые могут покинуть команду:

  • Тимофей Хуссин (22 года, полузащитник)
  • Руслан Буряк (26 лет, форвард, один гол в пяти матчах текущего сезона)
  • Денис Курилец (23 года, полузащитник)
  • Валентин Кузьмович (22 года, полузащитник)
  • Андрей Следзевский (24 года, голкипер)

«Металлург» во второй части сезона будет продолжать борьбу за выживание. Клуб из Запорожья набрал 17 баллов и занимает 11-е место в «Группе выбывания». Последний матч «Металлурга» не состоялся из-за неявки соперника.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлург Запорожье трансферы
Микола Титюк Источник: ФК Металлург Запорожье
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