Аукцион в соцсетях. Клуб Первой лиги составил список игроков для трансферов

Клуб Первой лиги «Металлург» (Запорожье) опубликовал в социальных сетях список футболистов, по которым готов выслушать трансферные предложения.

«Наш клуб всегда стремится к развитию и создает возможности для роста своих игроков. Именно поэтому мы открыты к предложениям по трансферу некоторых футболистов. Мы открыты для обсуждения условий и форматов сотрудничества», – сообщается на странице клуба в Telegram.

Игроки, которые могут покинуть команду:

Тимофей Хуссин (22 года, полузащитник)

Руслан Буряк (26 лет, форвард, один гол в пяти матчах текущего сезона)

Денис Курилец (23 года, полузащитник)

Валентин Кузьмович (22 года, полузащитник)

Андрей Следзевский (24 года, голкипер)

«Металлург» во второй части сезона будет продолжать борьбу за выживание. Клуб из Запорожья набрал 17 баллов и занимает 11-е место в «Группе выбывания». Последний матч «Металлурга» не состоялся из-за неявки соперника.