Финал ЛЧ между Манчестер Сити и Челси будет перенесен из Стамбула

Финал Лиги чемпионов между английскими командами «Манчестер Сити» и «Челси», который должен был состояться 29 мая в турецком Стамбуле, будет перенесен в другой город, информирует ESPN.
Напомним, в Великобритании считают неправильным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле с существующими на данный момент ограничениями и потребовали переноса финала ЛЧ в Англию.
Турецкие организаторы планировали разместить на трибунах Олимпийского стадиона Ататюрка около 25 тысяч зрителей (треть от общей вместимости). Болельщики команд-финалистов, «Челси» и «Манчестер Сити», получили бы только по 4 тысячи билетов.
По словам английских депутатов, данные ограничения были бы насмешкой над условиями карантина, особенно если учитывать, что уровень заражения коронавирусом в Турции во много раз выше, чем в Великобритании.
The UCL final between Manchester City and Chelsea in Istanbul is likely to be moved, sources have told ESPN. pic.twitter.com/qzynaKTL8b— ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2021
Источник — ESPN
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Тернополь можно
Ну или если побольше зрителей - то Сумы
Тернополь можно
Ну или если побольше зрителей - то Сумы
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