Финал ЛЧ между Манчестер Сити и Челси будет перенесен из Стамбула

Финал Лиги чемпионов между английскими командами «Манчестер Сити» и «Челси», который должен был состояться 29 мая в турецком Стамбуле, будет перенесен в другой город, информирует ESPN.

Напомним, в Великобритании считают неправильным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле с существующими на данный момент ограничениями и потребовали переноса финала ЛЧ в Англию.

Турецкие организаторы планировали разместить на трибунах Олимпийского стадиона Ататюрка около 25 тысяч зрителей (треть от общей вместимости). Болельщики команд-финалистов, «Челси» и «Манчестер Сити», получили бы только по 4 тысячи билетов.

По словам английских депутатов, данные ограничения были бы насмешкой над условиями карантина, особенно если учитывать, что уровень заражения коронавирусом в Турции во много раз выше, чем в Великобритании.

