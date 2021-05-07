Финал ЛЧ между Манчестер Сити и Челси будет перенесен из Стамбула

В финале Лиги чемпионов 29 мая сыграют два английских гранда

  • 07.05.2021 20:35
  • 1988 просмотров
  • 3 комментария
Финал ЛЧ между Манчестер Сити и Челси будет перенесен из Стамбула
© Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Лиги чемпионов между английскими командами «Манчестер Сити» и «Челси», который должен был состояться 29 мая в турецком Стамбуле, будет перенесен в другой город, информирует ESPN.

Напомним, в Великобритании считают неправильным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле с существующими на данный момент ограничениями и потребовали переноса финала ЛЧ в Англию.

Турецкие организаторы планировали разместить на трибунах Олимпийского стадиона Ататюрка около 25 тысяч зрителей (треть от общей вместимости). Болельщики команд-финалистов, «Челси» и «Манчестер Сити», получили бы только по 4 тысячи билетов.

По словам английских депутатов, данные ограничения были бы насмешкой над условиями карантина, особенно если учитывать, что уровень заражения коронавирусом в Турции во много раз выше, чем в Великобритании.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 07.05.2021 20:52
    0
    Дійсно, а чому дві лондонські команди повинні кудись їхати?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.05.2021 20:51
    0
    Передайте им что Украина вышла из красной зоны по ковиду, так что
    Тернополь можно
    Ну или если побольше зрителей - то Сумы
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.05.2021 20:48
    0
    Лондон, Будапешт или Питер
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 07.05.2021 20:52
    0
    Дійсно, а чому дві лондонські команди повинні кудись їхати?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.05.2021 20:51
    0
    Передайте им что Украина вышла из красной зоны по ковиду, так что
    Тернополь можно
    Ну или если побольше зрителей - то Сумы
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.05.2021 20:48
    0
    Лондон, Будапешт или Питер
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности