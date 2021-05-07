Британия запретила полеты в Турцию. Финал ЛЧ будет в Англии. Кто проведет?

На проведение финала претендуют стадионы «Астон Виллы» и «Тоттенхэма»

  • 07.05.2021 21:18
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Британия запретила полеты в Турцию. Финал ЛЧ будет в Англии. Кто проведет?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Астон Виллы

Финал Лиги чемпионов между английскими командами «Манчестер Сити» и «Челси», который должен был состояться 29 мая в турецком Стамбуле, будет перенесен в Англию.

Только что Великобритания запретила полеты в Турцию. Это делает невозможным удобный перелет английских команд в Стамбул.

Рассматриваются два варианта проведения финала – это стадионы «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». А вот «Уэмбли» примет финал плей-офф Английской футбольной лиги в те же выходные, на когда запланирован финал Лиги чемпионов. Однако уже состоялись предварительные переговоры, которые могут привести к переносу матчей на другую арену.

Основным препятствием для переноса финала Лиги чемпионов в Англию может стать требование для иностранных граждан, въезжающих в Великобританию, самоизолироваться на срок до 10 дней. В их число могут входить президент УЕФА Александер Чеферин и другие высокопоставленные лица, приглашенные на кульминацию главного клубного турнира Европы.

Напомним, в Великобритании считают неправильным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле с существующими на данный момент ограничениями и потребовали переноса финала ЛЧ в Англию.

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Источник — The Telegraph

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