Британцы требуют у УЕФА перенести финал Лиги чемпионов в Англию

В Великобритании считают неправильным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле с существующими на данный момент ограничениями.



Турецкая сторона собирается разместить на трибунах Олимпийского стадиона Ататюрка около 25 тысяч болельщиков, что составит около одной третьей от общей вместимости. Болельщики команд-финалистов, «Челси» и «Манчестер Сити», получат по 4 тысячи билетов, остальные будут доступны в свободной продаже.



По словам английских депутатов, данные ограничения будут насмешкой над условиями изоляции, особенно если учитывать, что уровень заражения коронавирусом в Турции является в 12 раз выше, чем в Великобритании.



«Знаю, что это будет ударом для Стамбула, но это определенно безопаснее», – заявил депутат от лейбористской партии Кевин Бреннан.



Финал запланирован на 29 мая.