Британцы требуют у УЕФА перенести финал Лиги чемпионов в Англию

Их можно понять

  • 06.05.2021 13:23
  • 3256 просмотров
  • 9 комментариев
Британцы требуют у УЕФА перенести финал Лиги чемпионов в Англию
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Великобритании считают неправильным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле с существующими на данный момент ограничениями.
 
Турецкая сторона собирается разместить на трибунах Олимпийского стадиона Ататюрка около 25 тысяч болельщиков, что составит около одной третьей от общей вместимости. Болельщики команд-финалистов, «Челси» и «Манчестер Сити», получат по 4 тысячи билетов, остальные будут доступны в свободной продаже.
 
По словам английских депутатов, данные ограничения будут насмешкой над условиями изоляции, особенно если учитывать, что уровень заражения коронавирусом в Турции является в 12 раз выше, чем в Великобритании.
 
«Знаю, что это будет ударом для Стамбула, но это определенно безопаснее», – заявил депутат от лейбористской партии Кевин Бреннан.
 
Финал запланирован на 29 мая.

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Источник — Daily Mail

(17 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 06.05.2021 14:23
    0
    090545, 06.05.2021 14:10
    Туркам отдадут следующий , послековидный. Чи не проблема.
    А разве следующий еще не занят?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.05.2021 14:12
    0
    Хотеть не вредно.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 14:10
    +2
    Igor Krasnenko, 06.05.2021 13:54
    турки готовились не один год, вложили бабки, и тех и тех можно понять.
    Туркам отдадут следующий , послековидный. Чи не проблема.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 14:08
    0
    Сто пудов! Если из-за Ковида перенесли на год ЧЕ-2020, то финал ЛЧ, по той же причине, сам Бог велел перенести. Осталось его услышать.
    Лестер!
    Ссылка
    DKFC
    online
      DKFC, 06.05.2021 14:05
    0
    Логика есть но подписаны контракты, договора. Турки деньги вложили. По совести надо не просить а заплатить и вежливо попросить англичанам, если они действительно беспокоятся вопросом изоляции.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 06.05.2021 13:54
    +2
    турки готовились не один год, вложили бабки, и тех и тех можно понять.
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 06.05.2021 13:38
    0
    да пусть играют в Англии, игнорим турков
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 06.05.2021 13:38
    +3
    Сложно не согласиться с логикой англичан.
    Ссылка
    nikokiev
    online
      nikokiev, 06.05.2021 13:28
    +7
    Ну и пускай заплатят Туркам отступные.
    Ссылка
    nikokiev
    online
      nikokiev, 06.05.2021 13:28
    +7
    Ну и пускай заплатят Туркам отступные.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 06.05.2021 13:38
    +3
    Сложно не согласиться с логикой англичан.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 14:10
    +2
    Igor Krasnenko, 06.05.2021 13:54
    турки готовились не один год, вложили бабки, и тех и тех можно понять.
    Туркам отдадут следующий , послековидный. Чи не проблема.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 06.05.2021 13:54
    +2
    турки готовились не один год, вложили бабки, и тех и тех можно понять.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 06.05.2021 14:23
    0
    090545, 06.05.2021 14:10
    Туркам отдадут следующий , послековидный. Чи не проблема.
    А разве следующий еще не занят?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 06.05.2021 14:12
    0
    Хотеть не вредно.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 14:08
    0
    Сто пудов! Если из-за Ковида перенесли на год ЧЕ-2020, то финал ЛЧ, по той же причине, сам Бог велел перенести. Осталось его услышать.
    Лестер!
    Ссылка
    DKFC
    online
      DKFC, 06.05.2021 14:05
    0
    Логика есть но подписаны контракты, договора. Турки деньги вложили. По совести надо не просить а заплатить и вежливо попросить англичанам, если они действительно беспокоятся вопросом изоляции.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 06.05.2021 13:38
    0
    да пусть играют в Англии, игнорим турков
    Ссылка
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