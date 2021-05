ВИДЕО. Пушка страшная! Талант Аякса пробил с пенальти за пределы стадиона

Вчера молодежная команда «Аякса» в рамках чемпионата Голландии проиграла «Алмере Сити» со счетом 0:1.

«Йонг Аякс» мог спастись от поражения, однако форвард команды Брайан Бробби не реализовал пенальти. Он решил пробить пенальти на силу, и явно переборщил – мяч улетел за пределы стадиона:

Brian Brobbey with probably the worst penalty I have ever seen in my life.... pic.twitter.com/OJltQQGVnV