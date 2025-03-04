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Лига чемпионов
04 марта 2025, 22:55 | Обновлено 04 марта 2025, 22:58
55
0

ВИДЕО. Хозяева отыграли один. В матче ПСВ – Арсенал за тайм забито 4 гола

Ноа Ланг на 43-й реализовал пенальти, сделав счет 1:3

04 марта 2025, 22:55 | Обновлено 04 марта 2025, 22:58
55
0
ВИДЕО. Хозяева отыграли один. В матче ПСВ – Арсенал за тайм забито 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Через 31 минуту канониры забили трижды. Отличились Юрриен Тимбер, Итан Нванери и Микель Мерино.

Хозяевам удалось отыграть один гол. На 43-й пенальти реализовал Ноа Ланг. Рефери назначил 11-метровый после фола Томаса Парти в штрафной.

❗️ ВИДЕО. Хозяева отыграли один. В матче ПСВ – Арсенал за тайм забито 4 гола

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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