4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Через 31 минуту канониры забили трижды. Отличились Юрриен Тимбер, Итан Нванери и Микель Мерино.

Хозяевам удалось отыграть один гол. На 43-й пенальти реализовал Ноа Ланг. Рефери назначил 11-метровый после фола Томаса Парти в штрафной.

❗️ ВИДЕО. Хозяева отыграли один. В матче ПСВ – Арсенал за тайм забито 4 гола

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine