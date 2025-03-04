ВИДЕО. Хозяева отыграли один. В матче ПСВ – Арсенал за тайм забито 4 гола
Ноа Ланг на 43-й реализовал пенальти, сделав счет 1:3
4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).
Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Через 31 минуту канониры забили трижды. Отличились Юрриен Тимбер, Итан Нванери и Микель Мерино.
Хозяевам удалось отыграть один гол. На 43-й пенальти реализовал Ноа Ланг. Рефери назначил 11-метровый после фола Томаса Парти в штрафной.
❗️ ВИДЕО. Хозяева отыграли один. В матче ПСВ – Арсенал за тайм забито 4 гола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турки ответил на критику Джервонты Дэвиса
Вацко не ожидал от киевлян такого отношения к делу