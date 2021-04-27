Экс-хавбек Шахтера возглавил клуб бразильской Серии D

Бывший полузащитник «Шахтера», «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Элано Блумер получил назначение на должность главного тренера клуба «Ферровиария».

39-летний специалист заключил соглашение, рассчитанное до конца нынешнего года.

Elano é o novo técnico da Ferroviária



Visando o restante da temporada de 2021, a Ferroviária fechou a contratação do técnico Elano. Ele chega para comandar a equipe afeana no restante do Paulistão e na Série D do Campeonato Brasileiro. pic.twitter.com/gOEL4RL3bv — Ferroviária (@afeoficial) April 26, 2021

«Ферровиария» является командой бразильской Серии D. В минувшем сезоне этот коллектив вышел в плей-офф соревнования, где остановился на первой же стадии – 1/16 финала.

Элано Блумер завершил карьеру игрока в начале 2017 года, после чего начал работать тренером. Последним клубом специалиста был «Фигейренсе», ряды которого он покинул в ноябре 2020 года.

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