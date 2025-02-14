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  4. Неймар планирует вернуться в один из топ-чемпионатов Европы
Бразилия
14 февраля 2025, 02:50 |
54
0

Неймар планирует вернуться в один из топ-чемпионатов Европы

В «Сантосе» бразилец планирует набрать оптимальную форму

14 февраля 2025, 02:50 |
54
0
Неймар планирует вернуться в один из топ-чемпионатов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар планирует вернуться в европейский футбол.

По информации Cadena SER, в бразильском клубе звездный игрок намерен набрать оптимальную форму, чтобы еще год-два выступать на высоком уровне в Европе.

Журналист Санти Овалле заявил, что Неймар хочет провести несколько сезонов в одном из топ-чемпионатов. Также отмечается, что он мечтает завершить карьеру в «Барселоне».

Впрочем, после неудачного опыта в Саудовской Аравии возвращение в каталонский клуб может остаться лишь мечтой, ведь из-за травм бразильцу придется восстанавливать свои лучшие кондиции.

После перехода в «Сантос» Неймар не комментировал свое будущее. Ранее, еще выступая за ПСЖ, он заявлял, что хочет завершить карьеру именно во французском клубе.

Ранее стало известно, как «Сантос» сыграл с «Коринтиансом».

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чемпионат Бразилии по футболу Сантос Неймар Барселона завершение карьеры
Александр Сильченко Источник: Cadena Ser
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