Футболист Динамо забил второй гол в последних трех матчах в аренде

Состоялся матч седьмого тура Лиги Гаушу (чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия), в котором сошлись «Сан-Луис» и «Интернасьональ». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

Первый гол в составе победителей забил бразильский вингер Витиньо, который играет за «Интернасьональ» на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит киевскому «Динамо», аренда игрока заканчивается 31 декабря 2025 года.

Витиньо забил второй гол в последних трех матчах за клуб. Всего в этом сезоне Лиги Гаушу бразилец провел семь матчей.

«Интернасьональ» набрал 17 баллов и занимает первое местов Группе B. В активе «Сан-Луиса» шесть очков и четвертая позиция в группе C.

Лига Гаушу, 7-й тур. 13 февраля

Сан-Луис – Интернасьональ – 1:3

Голы: Гойано, 32 – Витиньо, 13, Валенсия, 67, Вандерсон, 70

Видеообзор матча: