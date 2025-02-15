Футболист Динамо забил второй гол в последних трех матчах в аренде
Витиньо помог «Интернасьоналю» одержать победу в Лиге Гаушу
Состоялся матч седьмого тура Лиги Гаушу (чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия), в котором сошлись «Сан-Луис» и «Интернасьональ». Гости одолели соперника со счетом 3:1.
Первый гол в составе победителей забил бразильский вингер Витиньо, который играет за «Интернасьональ» на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит киевскому «Динамо», аренда игрока заканчивается 31 декабря 2025 года.
Витиньо забил второй гол в последних трех матчах за клуб. Всего в этом сезоне Лиги Гаушу бразилец провел семь матчей.
«Интернасьональ» набрал 17 баллов и занимает первое местов Группе B. В активе «Сан-Луиса» шесть очков и четвертая позиция в группе C.
Лига Гаушу, 7-й тур. 13 февраля
Сан-Луис – Интернасьональ – 1:3
Голы: Гойано, 32 – Витиньо, 13, Валенсия, 67, Вандерсон, 70
Видеообзор матча:
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