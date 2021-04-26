Спортивный Киев весной 1986-го, или Волны противочернобыльского бессилия

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о спортивном Киеве весной 1986 года

  • 26.04.2021 11:28
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Спортивный Киев весной 1986-го, или Волны противочернобыльского бессилия

35-я годовщина Чернобыльской трагедии послужила поводом вспомнить спортивную атмосферу Киева весной того буреносного 1986-го.

Собственно, в саму ночь аварии на Чернобыльской АЭС мы с классом выдвинулись поездом в Брест – посещение музея «Брестская крепость – герой» было тогда обязательной программой для школьников. Припоминаю, что непосредственно в этом западнобелорусском городе подискутировали с местным поклонником московского «Спартака» (такой себе живой иллюстрацией песни спартаковских фанатов «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не болели за «Спартак») по поводу перспектив грядущего советского «классико» в Киеве. Правда, тот человек имел уважаемый, как для нас, тогда 13-летних, возраст и заверил, что он среди болельщицкого сообщества Бреста является белой вороной, в основном там все переживают за минское «Динамо», а в советском «классико» симпатизируют преимущественно киевлянам.

Как бы то ни было, а, вернувшись из Белоруссии, попадаем как раз в весьма футболизированный в ожидании большого поединка Киев, по которому ширятся слухи о каком-то горе на Чернобыльской АЭС. Тем не менее, 82 000 зрителей расположились на трибунах тогдашнего Республиканского стадиона в ожидании победы своих любимцев в матче с принципиальным соперником. Почему не аншлаг? Слегка перекормлен еврофутболом был тогдашний Киев. В начале апреля 1986 г. 100-тысячная аудитория уже собиралась на полуфинал Кубка кубков против пражской «Дуклы», и «Спартак» (хоть он и всегда «Спартак») не вызвал такого ажиотажа. Болельщики киевлян больше тогда думали о грядущем финале еврокубка против мадридского «Атлетико». Радиация как фактор 18-тысячного недобора до аншлага? Не думаю, что это повлияло. Информация тогда распространялась не очень быстро. Официально никто не говорил о какой-то катастрофе, а разговоры на стадионе об этом велись, но не сказал бы, что очень живо. Победа над «Спартаком» оказалась какой-то дежурной, будничной. Мощный первый тайм киевлян с голами Павла Яковенко и Игоря Беланова и некоторая расслабленность под занавес игры (предоставили очень много времени для принятия оптимального решения Сергею Родионову) обусловили счет 2:1 в пользу динамовцев. Хотя, как по мне, всей полноты преимущества бело-синих в той игре он не отразил.

Спустя много лет российский музыкант-рэпер Иван Алексеев, или Noize MC (кстати, в августе 2014 г. на фестивале во Львове исполнил несколько куплетов авторского русского перевода песни «ВВ» «Танцы» с украинским флагом на поясе) написал песню на Чернобыльскую тематику, где вспомнил ту игру такими строчками: «Пожар – пожаром, но есть и поизысканней драма: кто кого – московский «Спартак» или киевское «Динамо»?»

Замечу, что непосредственно в день Чернобыльской аварии в Киеве на динамовской арене прошел матч дублеров «Динамо» и «Спартака». В тот день я еще находился в Бресте, поэтому саму игру не посетил, но друзья-болельщики рассказали, что битва шла яростная. Победу в ней одержали киевляне со счетом 3:2, один из голов провел Алексей Михайличенко, а народа на трибунах уютной динамовской арены собралось немного больше половины от общей вместимости – добрый десяток тысяч.

Спортивный Киев жил тогда ожиданием евродубля киевских спортивных команд. Прославленный гандбольный женский коллектив – киевский «Спартак» – готовился к своему очередному финалу Кубка чемпионов. 4 мая в киевском Дворце спорта в присутствии 6000 зрителей киевлянки одолели румынскую «Штиинцу» из Бакэу – 29:23. И выездной матч сложился в пользу воспитанниц Игоря Евдокимовича Турчина – 23:22. Киевский динамовско-спартаковский евродубль во второй раз, так же, как и в 1975 г. стал реальностью! Добавлю, что Кубок чемпионов 1986 г. для киевских спартаковок стал на то время 11-м наивысшим клубным евротрофеем! А киевский евродубль повторился через два года, когда компанию «Спартаку» в символическом киевском клубе обладателей еврокубков составило другое киевское «Динамо»: баскетболистки добыли Кубок Лилиан Ронкетти! Мажорный спортивный аккорд в какой-то мере уменьшил вал волн постчернобыльского бессилия в столице Украины, хотя, безусловно, всех страхов преодолеть не мог.

До 28 апреля продолжался в Киеве 53-й чемпионат СССР по шахматам. Кстати, разнообразная сувенирная продукция с эмблемой соревнований – стилизованным под число «53» шахматным конем авторства руководителя группы проектного института Гипрогражданпромстрой Николая Упыря – расходилась на ура, ежедневная выручка составляла около 500 советских рублей! В первые постчернобыльские дни состоялись последние туры соревнования. Разговоров в кулуарах актового зала Киевского государственного педагогического института иностранных языков (ныне – Киевский национальный лингвистический университет), где, собственно, и кипели шахматные страсти, об аварии на ЧАЭС было немало, но с куда большей страстью зрители обсуждали партии турнира. Нельзя сказать, что там играли все сильнейшие. Однако чемпионат украсило участие таких известных гроссмейстеров и мастеров как Александр Белявский (сыграл неудачно, заняв 14-е место, однако получил специальный приз ДСО «Авангард» в знак признательности за само участие в турнире). Юрий Балашов (занял 5-е место, удостоился пары специальных призов от газеты «Вечерний Киев» и СДСО «Буревестник» соответственно за самую быструю победу за 19 ходов над Юрием Яковичем и красивый выигрыш в партии против Александра Белявского), будущий чемпион мира по версии ФИДЕ Александр Халифман (финишировал 12-м), будущий чемпион Европы и будущий президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили (окончил чемпионат аж на 15-й позиции), будущий неоднократный чемпион шахматных олимпиад и командных чемпионатов мира в составах сборных СССР и России Евгений Бареев (оказался на 7-м месте, однако получил специальный приз «Спортивной газеты» за наибольшее количество побед – 8), будущий победитель командного чемпионата мира и неоднократный призер больших командных соревнований в составе сборной Украины Вячеслав Эйнгорн (занял 3-е место).

В итоге чемпионом СССР стал уроженец Омска и в то же время потомок волынян самый старший участник турнира 41-летний на то время Виталий Цешковский. Он набрал 11 очков в 17 партиях и на одно очко опередил целый пелотон преследователей. Именно Цешковский получил и специальный приз популярной в то время киевской газеты «Прапор комунізму» «За лучший финиш» – в заключительных 5-ти турах Виталий Валерьевич набрал 4 очка! После турнира новоиспеченный чемпион замечал в интервью: «Решает заряженность на борьбу». А еще обладатель почетного титула отмечал старательность организаторов, создавших «все необходимые условия для творчества шахматистов». В то же время состав участников турнира вызвал дискуссии в прессе: что лучше – турнир звезд или турнир надежд? И большинство обозревателей голосовало за турнир звезд. В целом, по данным организаторов, в дни туров игровой зал посетило суммарно 30 тыс. зрителей! Олимпийский чемпион по плаванию Сергей Фесенко в тогдашнем интервью заметил: «Не могу не порадоваться за своих земляков-организаторов и надеюсь, что соревнования такого масштаба будут отныне проводиться в Киеве чаще, чем раз в Бог знает сколько лет». Партии отличались исключительной зрелищностью – 49,7% из них были результативными! Строчки из стихотворения Вадима Теплицкого (в будущем лучшего шахматного журналиста Израиля 2002 г.), опубликованного в шахматном спецвыпуске «Спортивной газеты» и посвященного тому чемпионату, словно мостик в сегодня: «Хотел бы я, чтоб взрослые и дети Всегда играли в шахматы спокойно. И пусть на нашей маленькой планете Останутся лишь шахматные войны!»

Ну, и, собственно, о пелотоне. Значительным событием той Чернобыльской весны для Киева стала Велогонка Мира (ее еще называли «Тур де Франс» Восточного блока). Впервые соревнования, традиционно проводившиеся на дорогах Чехословакии, ГДР и Польши, заглянули в столицу Украины (годом ранее несколько этапов прошло в Москве). Замечу, что общий километраж Велогонки Мира-1986 (2138 км) был наибольшим среди этих соревнований в 1980-е гг. Тогда в любительском велоспорте властвовал восточный немец Олаф Людвиг. Он в итоге и победил в Велогонке Мира-86, повторив свой успех 1982 г.

По улицам раннемайского Киева проносились велогонщики, их радушно приветствовали толпы киевлян, а над городом сгущались радиоактивные тучи. Незримый враг нанес мощный удар по велоперспективам столицы Украины: от планов организовать Велогонку Мира в Киеве и в 1987 г. пришлось отказаться. А в пресс-центре Велогонки Мира-86 иноcтранные журналиcты только и обсуждали что аварию на Чернобыльской АЭС. 6 мая начались киевские этапы соревнований, а 7 мая советcкие медиа выдавили из себя скупую и малоправдивую информацию об аварии на ЧАЭС («уровень радиации не превысил норму»). Соревнования велосипедистов на фоне советcкого слогана «Хай живе ленінізм!»  на домах в центре Киева, словно какой-то сюр социалистического безвременья.

9 мая состоялся последний этап киевской части соревнований, этот период как раз совпал с массовым отъездом детей из Киева. Спекуляция железнодорожными билетами в направлении из столицы Украины, правдиво изображенная, например, в художественном фильме режиссера Михаила Беликова «Распад», приобрела огромные размеры. Распаду человеческих отношений, показанному в этой драме, снятой на киностудии имени Александра Довженко, дал старт именно Чернобыль.

В фильме есть и собирательный образ футбольного фанатья 1980-х. Правда, кинохудожник, как по мне, несколько брутализировал тогдашний футбольный фан-молодняк. Во всяком случае, организовать какую-то акцию за деньги тем наивным юношам и в голову не приходило – все свои усилия парни и девушки в двуцветных шарфиках направляли на популяризацию любимой команды. В связи с этим параллели с нынешним временем, как по мне, не совсем к месту. Как бы то ни было, а победы киевских спортсменов и в целом бьющая ключом спортивная жизнь в определенной степени отвлекали киевлян от панических мыслей весной 1986-го.

С течением времени чернобыльская боль не унялась. И в наше время она периодически доходит до нас во всей своей остроте. «Чернобыль существенно повлиял на физические возможности детей, которые тогда занимались спортом», – признал много лет спустя в разговоре со мной признанный детский футбольный тренер. Спорное утверждение? Кто знает. Может, и вправду проседание наших спортсменов в первой половине 1990-х является грустным отзвуком Чернобыльской беды. В программке к постчернобыльскому матчу «Динамо» (Киев) – «Спартак» утверждалось: «Любят в Киеве футбол. Популярной игрой занимается почти 40 тысяч юных и взрослых киевлян, объединенных в секциях и командах более чем 600 коллективов физкультуры. В мае более 150 команд выйдут на старт городского первенства». К сожалению, Чернобыль существенно подкорректировал эти планы… Но, к счастью, город выстоял, и апокалиптические сценарии вроде описанного в романе Маркияна Камыша «Киев-86» (тотальное отселение киевлян) не стали реальностью. А вот домашняя победа киевлян над «Спартаком» послужила небольшим, но крепким кирпичиком, заложенным в будущее чемпионство команды Валерия Лобановского.

Уже в наше время динамовский футбольный клуб из столицы Украины традиционно принимает участие в акции «Динамо» – детям Чернобыля», предоставляя помощь детям, родившимся с патологиями вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Эхо мирноатомной беды оказалось очень длинным…

Алексей РЫЖКОВ

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Источник — Sport.ua

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