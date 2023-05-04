От Банникова до Сикана: символическая сборная уроженцев Житомирщины

4 мая звездный житомирянин, полузащитник национальной сборной Украины и марсельского «Олимпика» Руслан Малиновский празднует 30-летний юбилей. Эта дата – повод для разговора как о карьерных достижениях самого Руслана, так и о настойчивости футболистов из Житомирщины, которые в разное время прокладывали себе пути к футбольным вершинам. Собственно, историческая символическая сборная житомирян получается весьма представительной, а особенностью ее является то, что обильно в ней представлено настоящее (а в определенной степени даже и завтрашний день) нашего футбола.

Человек-стадион

Вратарь: Виктор Банников (1938–2001).

Собственно, сомнений относительно вратарской позиции в житомирской исторической дрим-тим у меня нет. Конечно, легендарный кипер 1960-х, первый президент Федерации футбола Украины, человек, в честь которого назван стадион в центре столицы, уроженец пгт Лугино, что на Коростеньщине, – Виктор Максимович Банников. Начинал он свою игровую карьеру в родном крае: некоторое время защищал цвета житомирского «Авангарда» и коростышевского «Шахтера». В начале 1960-х приложил свои умения к первым футбольным шагам в истории черниговской «Десны». А дальше был звездный киевский период. Многие слышали, а люди старшего возраста и были непосредственными свидетелями его выдающегося достижения: играя за «Динамо» (Киев) в период с 7 августа 1967 г. по 17 апреля 1968 г., в течение 1127 минут игрового времени Банников не пропустил ни одного мяча. А феерическую серию прервали горняки. Тогда в киевском матче при 80-тысячной аудитории «Шахтер» усилиями Беньяминаса Зелькявичюса (будущий тренер-создатель славного «Жальгириса» 1980-х первым успел на добивание после того, как мяч отскочил от штанги) сравняли счет, ответив на гол Анатолия Бышовца. Банников, собственно, был важным звеном «золотой» команды «Динамо» 2-й половины 1960-х гг. Тогдашний наставник киевлян Виктор Маслов говорил перед стартом сезона-67: «Я могу построить защиту так, что не только мяч, но и мышь в ворота не проскочит». Не слишком далек от истины был уважаемый специалист. Но это построение должны воплотить на поле конкретные люди, основным из которых был именно Виктор Банников – 3-кратный чемпион СССР.

И отец, и сын

Защитники: Александр Зинченко (родился в 1996 г.), Юрий Вернидуб (родился в 1966 г.), Виталий Вернидуб (родился в 1987 г.), Игорь Талько (родился в 1959 г.).

Ну, слева в житомирской защите – современный «канонир», самый успешный из действующих украинских футболистов, 4-кратный чемпион Англии, лидер сборной Украины Александр Зинченко. Зина, как зовут его болельщики, родился в Радомышле – 15-тысячном городке на востоке Житомирской области, известном центре пивоварения. Ему присуще чувство ответственности и подлинные лидерские качества. К сожалению, сейчас у «канониров» нелегкий период в чемпионате Англии. Вожделенное «золото», которое на протяжении всего сезона казалось более чем реальным, ускользает из рук, и, в итоге, уже мало кто сомневается в том, что оно отправится в Манчестер: «Сити» под руководством Гвардиолы выглядит убедительно. Тем не менее, не в характере Александра опускать руки. А имеющаяся у него победная ментальность, как свидетельство: уж он-то точно будет бороться до конца.



ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Отца и сына Вернидубов было бы интересно увидеть вместе в центре обороны. Манеры их игры несколько отличаются: Вернидуб-старший брал свое чтением игры и умением правильно выбрать позицию, Вернидуб-младший благодаря высокому росту то и дело выигрывает поединки за верховые мячи у гренадеров-форвардов. Умением отдать длинный точный пас Вернидубы не обделены, а взаимопонимание на поле должно у них быть просто по определению.

Игорь Талько является воспитанником житомирского «Спартака», и свой путь в большом футболе начинал именно с этой команды. Однако широким болельщицким кругам он известен, прежде всего, по игре в составе «Металлиста», за который в середине 1980-х гг. сыграл более сотни матчей. В разные периоды карьеры играл на разных позициях, был настоящим универсалом. Место на правом фланге защиты весьма условно, поскольку Талько охотно подключался к атакам и немало забивал в том же житомирском «Спартаке», а также в житомирских клубам, ставших его преемниками. Ведь после «Металлиста» Талько возвращался в Житомир еще несколько раз.

С превалированием действующих игроков

Полузащитники: Андрей Ткачук (родился в 1987 г.), Николай Батюта (родился в 1951 г.), Руслан Малиновский (родился в 1993 г.).

Андрей Ткачук – нынешний опорник «Металлиста 1925», но, вероятно, лучшие свои футбольные годы провел во Львове в составе «Карпат». Они пришлись на 2-ю половину 2000-х – первую половину 2010-х гг. Не затрагиваю сейчас особенности расставания львовского клуба с Ткачуком почти десять лет назад. Было и прошло. Тем более что в дальнейшем Андрей еще возвращался в стан «зелено-белых». А вот и сейчас, когда ему уже за 35, он игрок клуба высшего украинского дивизиона и до сих пор способен надежно отработать в опорной зоне, разрушив атакующие планы оппонентов.

Полузащитник Николай Батюта – знаковая фигура в истории житомирского футбола. Он входит в пятерку рекордсменов главной команды области по количеству проведенных матчей. В начале 1970-х его даже приглашало киевское «Динамо», и он провел какое-то время в столице, но не выдержал в конце концов сильнейшей конкуренции. Тем не менее, вернувшись в Житомир, он оказался в привычной среде и сполна реализовал свой игровой потенциал. По окончании игровой карьеры работал начальником, тренером житомирской команды, а уже в пору независимости потрудился на судейской ниве.



Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Нынешний юбиляр, вероятно, пребывает ныне на пике своей футбольной силы. Уже накоплен немалый (в том числе и зарубежный) опыт, есть понимание игры, наличествует тактическая грамотность. А добавьте к этому мощный удар и немалую жажду борьбы – и получите на выходе уважаемого игрока французского гранда. В то же время, мне кажется, еще рано утверждать о том, что в Марселе Руслан нашел именно свой клуб. Будем внимательно следить за развитием его карьеры. Французское чемпионство в этом году? Сложно на это, конечно, рассчитывать, ведь до столичного гранда 5 очков. Тем не менее, навязать борьбу можно и нужно! Удачи, Руслан!

И рекордсмен, и чемпион мира

Нападающие: Владимир Шишков (родился в 1956 г.), Александр Паляница (родился в 1972 г.), Даниил Сикан (родился в 2001 г.).

Для украинской зоны 2-й союзной лиги Владимир Шишков – знаковая фигура. Этот нападающий – лучший бомбардир тех соревнований. Совсем немного не дотянул уроженец Бердичева до двух сотен точных выстрелов. Шишков играл за немалое количество клубов, но основных голевых достижений достиг в составе ведущей житомирской команды (во времена его карьеры она неоднократно меняла свои названия), а самым продуктивным периодом стали для Владимира Борисовича 1980-е.

Воспитанник житомирской ДЮСШ «Спартак» Александр Паляница наиболее полно проявил свои игровые добродетели в «Днепре» и «Карпатах», хотя есть в его биографии и немало других украинских клубов, и даже пару матчей за национальную сборную Украины. В своей наградной коллекции имеет более полудесятка медалей чемпионата Украины, из них ни одной золотой, но есть одна серебряная.



ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Даниил Сикан, несмотря на совсем юный возраст, уже является чемпионом мира. Правда, на уровне U-19. Уроженец Житомира посодействовал победе нашей молодежки в Польше в 2019 г. По итогам турнира он был удостоен «Серебряной бутсы». Однако искренне надеюсь, что главные победы и титулы у этого талантливого нападающего еще впереди. Впрочем, он уже заслужил место среди выдающихся игроков – уроженцев Полесского края.

Футбольная «Каландайка»

Полесские копатели янтаря зовут свой промысел «Каландайка». Ну, с «солнечным камнем» на Полесье все хорошо, а как с футбольными месторождениями? Нельзя утверждать, что в течение ХХ ст. этот регион жил прямо припеваючи в футбольном отношении. Главная команда края (какие бы разные названия она ни носила) не слишком-то выдвигалась в первые ряды. Игроков для отечественных грандов здешние футбольные школы поставляли изредка. А вот ныне ситуация принципиально изменилась. И успешные наши легионеры имеют происхождение из Житомирщины, и перспективная молодежь родом отсюда настойчиво стучится в двери футбольных возможностей. Найти футбольные бриллианты или, лучше сказать, янтари на Полесье до недавнего времени было задачей не из легких. Однако сейчас, с появлением на футбольной карте Украины амбициозного житомирского проекта под названием «Полесье» (помешать житомирянам занять в этом сезоне одно из мест, гарантирующих пропуск в элиту украинского футбола, могут лишь какие-то непредвиденные обстоятельства) эти поиски, безусловно, приобретут динамизм. Сложно измерить величину футбольного бума, когда зрителей не пускают на трибуны. Однако немало косвенных признаков (продажа соответствующей атрибутики, привлечение в ряды «Полесья» именитых игроков, квалифицированного тренерского штаба и полное доверие к нему президента клуба, да и огромная популярность Зинченко и Малиновского, в конце концов) свидетельствуют: Житомир все-таки сейчас идет по футбольной стезе. Тернистой? Еще бы! Но уж никак не непреодолимой. Радует и то, что есть в области и вторая футбольная сила – клуб из столицы Лесиного края – Звягеля (бывший Новоград-Волынский). И звягельчане ныне во 2-й лиге – на верхних строчках таблицы. В этом году, к слову, ФК «Звягель» отмечает 30-летие со дня основания.

Как там говорят, «янтарь – самый сильный наркотик». Футбол, когда команда твоего города успешно прокладывает себе путь наверх, также способен вызвать воистину наркотическую зависимость. Особенно после нашей победы в войне с врагом и разрешения зрителям посещать трибуны. А Руслану Малиновскому искренние поздравления с юбилейной датой!

Алексей РЫЖКОВ