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  4. ШЕВЧЕНКО: «Я принес в дом частичку Чернобыля, маленькую атомную бомбу»
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 21:46 |
1688
4

ШЕВЧЕНКО: «Я принес в дом частичку Чернобыля, маленькую атомную бомбу»

Легендарный футболист вспомнил о последствиях катастрофы на ЧАЭС, случившейся в 1986 году

29 октября 2023, 21:46 |
1688
4
ШЕВЧЕНКО: «Я принес в дом частичку Чернобыля, маленькую атомную бомбу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший форвард «Динамо», «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как в детстве нашел радиоактивный футбольный мяч, оказавшийся загрязненным вследствие аварии на ЧАЭС. После того как юный Шевченко принес трофей домой, показания на счетчике Гейгера его отца «сошли с ума», прежде чем мяч был быстро сожжен.

«Я принес в семейный дом частичку Чернобыля. Это была маленькая атомная бомба, спрятанная внутри моей величайшей страсти. Мяч был спрятан в тазу. Когда я вошел в парадную дверь, он был у меня под мышкой, как ценный трофей», - рассказал Шевченко.

Также бывший футболист объяснил, почему после ЧМ-2006 в его карьере последовал стремительный спад.

«Я бы хотел, чтоб люди поняли, что мои трудности связаны с физическими проблемами. Болельщики прекрасно относились ко мне, но, к сожалению, мне так и не удалось показать им свою лучшую игру. Я боялся, что мне придется уйти из футбола», - поведал Шевченко.

В настоящий момент 47-летний Шевченко пребывает без активной работы в футболе, но по неофициальным данным, его имя связывают с возможным приходом на пост президента Украинской ассоциации футбола, который может оказаться вакантным в случае окончательного отстранения с этой должности Андрея Павелко, продолжающего находиться в СИЗО.

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Андрей Шевченко Чернобыль Динамо Киев Челси Милан
Источник The Sun
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Выталкиватель парашутистов
Очередная сказка для лохов... Счетчик Гейгера у обыкновенного жителя Киева??? Не смешите мои тапочки. Единственный прибор, которым пользовались военные и некоторые гражданские организации - ДП-5А, и у некоторых могли еще быть индивидуальные советские дозиметры,которые показывали степень полученной радиации с большими ошибками. Счетчики Гейгера были только у одного или двух работников станции, да у некоторых членов правительства, которые участвовали в мероприятиях по ликвидации. Да и сама история с мячиком под мышкой у Андрюши - не более чем выдумка или лично его, или журналиста...
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WhoKnows
І хто ж це додумався спалити радіоактивний м'яч?
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