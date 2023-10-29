ШЕВЧЕНКО: «Я принес в дом частичку Чернобыля, маленькую атомную бомбу»

Бывший форвард «Динамо», «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как в детстве нашел радиоактивный футбольный мяч, оказавшийся загрязненным вследствие аварии на ЧАЭС. После того как юный Шевченко принес трофей домой, показания на счетчике Гейгера его отца «сошли с ума», прежде чем мяч был быстро сожжен.

«Я принес в семейный дом частичку Чернобыля. Это была маленькая атомная бомба, спрятанная внутри моей величайшей страсти. Мяч был спрятан в тазу. Когда я вошел в парадную дверь, он был у меня под мышкой, как ценный трофей», - рассказал Шевченко.

Также бывший футболист объяснил, почему после ЧМ-2006 в его карьере последовал стремительный спад.

«Я бы хотел, чтоб люди поняли, что мои трудности связаны с физическими проблемами. Болельщики прекрасно относились ко мне, но, к сожалению, мне так и не удалось показать им свою лучшую игру. Я боялся, что мне придется уйти из футбола», - поведал Шевченко.

В настоящий момент 47-летний Шевченко пребывает без активной работы в футболе, но по неофициальным данным, его имя связывают с возможным приходом на пост президента Украинской ассоциации футбола, который может оказаться вакантным в случае окончательного отстранения с этой должности Андрея Павелко, продолжающего находиться в СИЗО.