33-й тур
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон обыграл Арсенал с автоголом вратаря. Невероятная борьба за топ-4

Команда Карло Анчелотти добыла важную победу

  • 23.04.2021 23:54
  • 418 просмотров
  • 1 комментарий
Эвертон обыграл Арсенал с автоголом вратаря. Невероятная борьба за топ-4
© Getty Images/Global Images Ukraine

В АПЛ продолжается невероятная борьба за место в топ-4. «Арсенал» и «Эвертон», находясь 8-9 позициях, все еще сохраняют возможности бороться за Лигу чемпионов.

В очном матче «Эвертон» сумел обыграть соперника 1:0 благодаря автоголу кипера Бернда Лено.

«Эвертон» набрал 52 очка и остался 8-м, однако отставание от 4-го места составляет только 3 очка.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Арсенал - Эвертон 0:1
Гол: Лено (в свои ворота), 76

Арсенал: Лено, Чемберз (Виллиан, 83), Холдинг, Мари, Джака, Томас, Себальос, Сака, Смит-Роу, Пепе (Эдегор, 74), Нкетиа (Мартинелли, 74)

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Холгейт, Динь, Гомеш (Делф, 66), Аллан, Сигурдссон, Хамес (Дэвис, 87), Ришарлисон (Мина, 89), Калверт-Льюин
 

События матча
76' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Бернд Лено (Арсенал).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 24.04.2021 00:11
    0
    На словах Артети, Арсенал - гранд Світового футболу. Тут про боротьбу за зону ЛЧ якогось Евертона, Лестера чи Вест Хема. Гранд веде боротьбу за 9-13 місця із Лідсом, Астон Віллою, Вулверхемптоном і Крістал Пелесом. Яке несправедливе життя))). А міг грати із Реалом, Барселоною і Ювентусом у Суперлізі))).
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    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 24.04.2021 00:11
    0
    На словах Артети, Арсенал - гранд Світового футболу. Тут про боротьбу за зону ЛЧ якогось Евертона, Лестера чи Вест Хема. Гранд веде боротьбу за 9-13 місця із Лідсом, Астон Віллою, Вулверхемптоном і Крістал Пелесом. Яке несправедливе життя))). А міг грати із Реалом, Барселоною і Ювентусом у Суперлізі))).
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