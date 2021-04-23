Эвертон обыграл Арсенал с автоголом вратаря. Невероятная борьба за топ-4

В АПЛ продолжается невероятная борьба за место в топ-4. «Арсенал» и «Эвертон», находясь 8-9 позициях, все еще сохраняют возможности бороться за Лигу чемпионов.
В очном матче «Эвертон» сумел обыграть соперника 1:0 благодаря автоголу кипера Бернда Лено.
«Эвертон» набрал 52 очка и остался 8-м, однако отставание от 4-го места составляет только 3 очка.
Чемпионат Англии. 33-й тур
Арсенал - Эвертон 0:1
Гол: Лено (в свои ворота), 76
Арсенал: Лено, Чемберз (Виллиан, 83), Холдинг, Мари, Джака, Томас, Себальос, Сака, Смит-Роу, Пепе (Эдегор, 74), Нкетиа (Мартинелли, 74)
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Холгейт, Динь, Гомеш (Делф, 66), Аллан, Сигурдссон, Хамес (Дэвис, 87), Ришарлисон (Мина, 89), Калверт-Льюин
This is an absolute shocker from Bernt Leno. #ARSEVE pic.twitter.com/iPDfKkfceE— Top Four (@TopFour_) April 23, 2021
|76'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Бернд Лено (Арсенал).
Источник — Sport.ua
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