Эвертон обыграл Арсенал с автоголом вратаря. Невероятная борьба за топ-4

В АПЛ продолжается невероятная борьба за место в топ-4. «Арсенал» и «Эвертон», находясь 8-9 позициях, все еще сохраняют возможности бороться за Лигу чемпионов.

В очном матче «Эвертон» сумел обыграть соперника 1:0 благодаря автоголу кипера Бернда Лено.

«Эвертон» набрал 52 очка и остался 8-м, однако отставание от 4-го места составляет только 3 очка.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Арсенал - Эвертон 0:1

Гол: Лено (в свои ворота), 76

Арсенал: Лено, Чемберз (Виллиан, 83), Холдинг, Мари, Джака, Томас, Себальос, Сака, Смит-Роу, Пепе (Эдегор, 74), Нкетиа (Мартинелли, 74)

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Холгейт, Динь, Гомеш (Делф, 66), Аллан, Сигурдссон, Хамес (Дэвис, 87), Ришарлисон (Мина, 89), Калверт-Льюин



