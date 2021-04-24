Арсенал – Эвертон – 0:1. Курьезный автогол Лено. Видео гола и обзор матча

23 апреля прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
Смотрите видеообзор матча «Арсенал» – «Эвертон» – 0:1.
Курьезный автогол провел голкипер хозяев поля Бернд Лено, 76 мин.
События матча
|76'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Бернд Лено (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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