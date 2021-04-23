Как видится расклад оставшихся туров в Английской Премьер-лиге, лондонскому «Арсеналу» в текущем сезоне в национальной первенстве может помочь только чудо в процессе добычи путевки в еврокубка на следующий год непосредственно через чемпионат. Поэтому, коллективу Микеля Артеты предстоит лишь заботиться о своем имидже и как раз поединок против «Эвертона» в рамках 33 тура в данном контексте играет значительную роль.

«Арсенал»

В прошлом туре «канониры» чудом сумели избежать домашнего поражения в дерби против «Фулхэма», продолжающего бороться за место в «элите» на следующий сезон (1:1). Очередная потеря очков не позволила коллективу Микеля Артеты воспользоваться ни одной из осечек окружающих его команд, а ведь даже «Ливерпуль» – один из прямых конкурентов лондонского клуба в борьбе за место в еврокубках, в прошлом туре не сумел добиться максимального результата. А что уж говорить о второй команде из одноименного города, которая своими «подарками» устроила «канонирам» настоящее Рождество, однако распаковать их «Арсенал» все никак не может решиться.



Очень не вовремя в данном контексте подоспел скандал с Суперлигой Европы, после кратковременного участия в которой (хотя полноценного выхода из «группы команд-основателей» еще не произошло), руководству столичного коллектива пришлось просить прощения перед фанатами. Впрочем, есть сомнения, что последние будут довольны лишь словами, не подкрепленными в последствии успешными выступлениями.

«Эвертон»

Коллектив Карло Анчелотти на прошлых выходных в шестом матче кряду не смог прийти к победе, хотя и устроил неплохие проводы для Жозе Моуриньо в качестве главного тренера лондонского «Тоттенхэма» (2:2). Однако, даже три набранных очка в данный период оказались вполне пригодными для того, чтобы удерживать «Эвертон» на плаву. В матче против «Арсенала» перед «ирисками» будет стоять классическая ситуация матча за шесть очков, после которого уже точно можно будет сказать – претендует ли этот коллектив на попадание в еврокубки, или же неплохой старт сезона был лишь пылью в глаза болельщиков.



Концовка сезона для команды Анчелотти может стать непростой из-за поединков против лондонского «Вест Хэма» и «Манчестер Сити». Как видим, пресловутое преимущество в шесть очков, в случае успеха в предстоящей игре, можно будет грамотно распределить на данные поединки, в случае необходимости.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Эвертона», и завершилась победой «ирисок» со счетом 2:1.

«Арсенал» продлил свою серию домашних поединков без побед до четырех кряду, и при этом заметно растерял голевой тонус за этот период – лишь два забитых мяча. С учетом вылета Александра Ляказетта из-за травмы, у команды Артеты могут возникнуть проблемы с забитыми мячами и в будущей игре.

«Эвертон» неплохо выглядел во время гостевых противостояний непосредственно до встречи против лондонского «Челси» (0:2), после которой «Брайтон» также не позволил «ирискам» себя обыграть (0:0). При этом, у команды Анчелотти все выезды в столицу Великобритании завершались серьезными проблемами, несмотря на итоговый результат.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Лено – Джака, Габриэль, Холдинг, Бельерин – Себальос, Эль-Ненни – Мартинелли, Смит-Роу, Сака – Пепе.

«Эвертон»: Пикфорд – Холгейт, Кин, Годфри – Динь, Сигурдсон, Дэвис, Ивоби – Родригес – Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке «Арсенал» должен не упустить свой шанс сравняться по очкам с «Эвертоном», однако большого количества мячей ожидать при этом не стоит. В таких условиях, ставка «Арсенал Лондон не проиграет и ТМ 2.5: да» за 2,37 от Favbet выглядит достойным предложением.

23 апреля, пятница