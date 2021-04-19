ФОТО. Холанд отправил подарки в благотворительный фонд румынского арбитра

В начале апреля всю футбольную Европу облетела история о том, что румынский арбитр Октавиан Шовре взял автограф на карточках у форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. Позже стало известно, что он сделал это для того, чтобы выставить карточки на аукцион, а вырученные деньги отправить на благотворительность.
Он помогает медицинского центру, где проходят лечение дети, больные аутизмом.
Холанд решил не ограничивать помощь центру двумя автографами на карточках, и лично отправил подарки детям, которые проходят лечение в том центре:
BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City - Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5— Emanuel Roşu (@Emishor) April 19, 2021
Источник — Twitter
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