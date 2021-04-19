ФОТО. Холанд отправил подарки в благотворительный фонд румынского арбитра

Форвард «Боруссии» Дортмунд сделал еще одно доброе дело

  • 19.04.2021 17:48
  • 497 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Холанд отправил подарки в благотворительный фонд румынского арбитра
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В начале апреля всю футбольную Европу облетела история о том, что румынский арбитр Октавиан Шовре взял автограф на карточках у форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. Позже стало известно, что он сделал это для того, чтобы выставить карточки на аукцион, а вырученные деньги отправить на благотворительность.

Он помогает медицинского центру, где проходят лечение дети, больные аутизмом.

Холанд решил не ограничивать помощь центру двумя автографами на карточках, и лично отправил подарки детям, которые проходят лечение в том центре:

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 19.04.2021 18:00
    0
    Молодец!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.04.2021 18:00
    0
    Молодец!!!
    Ссылка
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