ФОТО. Холанд отправил подарки в благотворительный фонд румынского арбитра

В начале апреля всю футбольную Европу облетела история о том, что румынский арбитр Октавиан Шовре взял автограф на карточках у форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. Позже стало известно, что он сделал это для того, чтобы выставить карточки на аукцион, а вырученные деньги отправить на благотворительность.

Он помогает медицинского центру, где проходят лечение дети, больные аутизмом.

Холанд решил не ограничивать помощь центру двумя автографами на карточках, и лично отправил подарки детям, которые проходят лечение в том центре:

BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City - Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5