ФОТО. Арбитр после игры Ман Сити и Боруссии взял автограф у Холанда

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
После завершения игры линейный арбитр встречи Себастьян Георге подошел к форварду гостей Эрлингу Холанду в подтрибунном помещении и взял автограф у 20-летнего норвежца, который отличился результативной передачей.
The linesman really asked Haaland for his signature after the game 😭 pic.twitter.com/9yiIMSZx4D— ESPN FC (@ESPNFC) April 6, 2021
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Источник — Sport.ua
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