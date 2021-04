ФОТО. Арбитр после игры Ман Сити и Боруссии взял автограф у Холанда

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

После завершения игры линейный арбитр встречи Себастьян Георге подошел к форварду гостей Эрлингу Холанду в подтрибунном помещении и взял автограф у 20-летнего норвежца, который отличился результативной передачей.



The linesman really asked Haaland for his signature after the game 😭 pic.twitter.com/9yiIMSZx4D