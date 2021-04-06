Эмоциональная развязка. Манчестер Сити на последних минутах вырвал победу

Наверняка Хосеп Гвардиола был рад такому жребию для своей команды. Еще в бытность наставника мюнхенской «Баварии» именитому испанцу не раз приходилось противостоять дортмундской «Боруссии». Поэтому, особых сюрпризов от «шмелей» коуч «горожан» вряд ли ожидал. Да и учитывая, что нынешний сезон у команды Эдина Терзича по другому как проблемным назвать сложно, можно было предположить, что «Сити» захочет решить судьбу противостояния уже в первом домашнем матче.

Все предпосылки к этому были: перед матчем «шейхи» имели просто ошеломляющую статистику: 26 побед в 27 последних матчах, которые открыли прямую дорогу к чемпионскому титулу в АПЛ, и дарили такую нужную уверенность в Лиге Чемпионов, о трофее которой «Сити» пока что только мечтает.

В то же время Дортмунд у себя в Бундеслиге идет лишь на пятой позиции и отстает от зоны Лиги чемпионов на целых 7 очков. И пусть Холанд продолжает забивать, в защите у «шмелей» настоящий проходной двор - 39 пропущенных голов в 27 поединка и лишь одна победа в четырех последних турах.

Впрочем, стартовые минуты не произвели впечатления игры фаворита с явным аутсайдером. План «Боруссии» с быстрыми контратаками срабатывал и Беллингем даже имел шанс открыть счет, но его удар парировал Эдерсон. Но на 19 минуте в безобидной ситуации ошибся Эмре Джан. Игрок сборной Германии в центре поля отдал пас сопернику, последовала молниеносная контратака «Сити» и Де Брюйне зажег на табло - 1:0!

Прошло ровно 10 минут и в ворота «Боруссии» назначили пенальти. Овидиу Хацеган увидел нарушение Джана на Родри в штрафной гостей. Но ВАР подсказал румынскому рефери пересмотреть свое решение и пенальти отменили.

А под конец тайма «шмели» забили. Эдерсон не выбил мяч в одно касание, Беллингем его обокрал и закатил сферу в пустые ворота. Казалось, 1:1, но и тут вмешался судья, который увидел нарушение правил на вратаре и отменил гол.

Едва начался второй тайм, как Холанд убежал от Диаша, но выйдя один на один с Эдерсоном проиграл дуэль вратарю.

Спустя некоторое время свой момент упустил Фоден - Фил в касание пробил в Хитца, точнее Хитц спас свою команду.

«Сити» уверенно контролировал матч и даже не спешил забивать второй гол. И тут случилось неожиданное. На 84-й минуте Холанд вывел Ройса на рандеву с кипером и капитан «шмелей» поверг в шок хозяев - 1:1.

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Впрочем, класс команды Гвардиолы настолько велик, что им и на 90-й минуте забить нипочем. После затяжной атаки Фоден уложил мяч в дальний от Хитца угол ворот - 2:1.

Что ж, интригующий результат перед ответным матчем в Дортмунде, который состоится уже 14 апреля.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Манчестер Сити» – «Боруссия Д.» - 2:1

Де Брюйне, 19, Фоден, 90 - Ройс, 84

Джан, 29, Беллингем, 38

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Рубен Диаш, Канселу, Уокер, Родри, Фоуден, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва (Торрес, 59), Марез.

«Боруссия» Д: Хитц, Морей (Мёнье, 81) Геррейру, Аканджи, Эмре Джан, Хуммельс, Дауд (Дилейни, 81) Кнауфф (Рейна, 63) Беллингем, Ройс, Холанд.

Арбитр: Овидиу Хацеган, Румыния.

Стадион: «Этихад», Манчестер

МАНЧЕСТЕР СИТИ – БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА