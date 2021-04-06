Ман Сити
2 : 1
Боруссия Д
06.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эмоциональная развязка. Манчестер Сити на последних минутах вырвал победу

«Боруссии» удалось забить важнейший выездной гол

  • 06.04.2021 23:58
  • 1614 просмотров
  • 3 комментария
Эмоциональная развязка. Манчестер Сити на последних минутах вырвал победу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наверняка Хосеп Гвардиола был рад такому жребию для своей команды. Еще в бытность наставника мюнхенской «Баварии» именитому испанцу не раз приходилось противостоять дортмундской «Боруссии».  Поэтому, особых сюрпризов от «шмелей» коуч «горожан» вряд ли ожидал. Да и учитывая, что нынешний сезон у команды Эдина Терзича по другому как проблемным назвать сложно, можно было предположить, что «Сити» захочет решить судьбу противостояния уже в первом домашнем матче. 

Все предпосылки к этому были: перед матчем «шейхи» имели просто ошеломляющую статистику: 26 побед в 27 последних матчах, которые открыли прямую дорогу к чемпионскому титулу в АПЛ, и дарили такую нужную уверенность в Лиге Чемпионов, о трофее которой «Сити» пока что только мечтает. 

В то же время Дортмунд у себя в Бундеслиге идет лишь на пятой позиции и отстает от зоны Лиги чемпионов на целых 7 очков. И пусть Холанд продолжает забивать, в защите у «шмелей» настоящий проходной двор - 39 пропущенных голов в 27 поединка и лишь одна победа в четырех последних турах.

Впрочем, стартовые минуты не произвели впечатления игры фаворита с явным аутсайдером. План «Боруссии» с быстрыми контратаками срабатывал и Беллингем даже имел шанс открыть счет, но его удар парировал Эдерсон. Но на 19 минуте в безобидной ситуации ошибся Эмре Джан. Игрок сборной Германии в центре поля отдал пас сопернику, последовала молниеносная контратака «Сити» и Де Брюйне зажег на табло - 1:0!

Прошло ровно 10 минут и в ворота «Боруссии» назначили пенальти. Овидиу Хацеган увидел нарушение Джана на Родри в штрафной гостей. Но ВАР подсказал румынскому рефери пересмотреть свое решение и пенальти отменили. 

А под конец тайма «шмели» забили. Эдерсон не выбил мяч в одно касание, Беллингем его обокрал и закатил сферу в пустые ворота. Казалось, 1:1, но и тут вмешался судья, который увидел нарушение правил на вратаре и отменил гол. 

Едва начался второй тайм, как Холанд убежал от Диаша, но выйдя один на один с Эдерсоном проиграл дуэль вратарю. 
Спустя некоторое время свой момент упустил Фоден - Фил в касание пробил в Хитца, точнее Хитц спас свою команду. 

«Сити» уверенно контролировал матч и даже не спешил забивать второй гол. И тут случилось неожиданное. На 84-й минуте Холанд вывел Ройса на рандеву с кипером и капитан «шмелей» поверг в шок хозяев - 1:1. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, класс команды Гвардиолы настолько велик, что им и на 90-й минуте забить нипочем. После затяжной атаки Фоден уложил мяч в дальний от Хитца угол ворот - 2:1. 

Что ж, интригующий результат перед ответным матчем в Дортмунде, который состоится уже 14 апреля. 

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Манчестер Сити» – «Боруссия Д.» - 2:1

 Де Брюйне, 19, Фоден, 90 - Ройс, 84

 Джан, 29, Беллингем, 38

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Рубен Диаш, Канселу, Уокер, Родри, Фоуден, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва (Торрес, 59), Марез.

«Боруссия» Д: Хитц, Морей (Мёнье, 81) Геррейру, Аканджи, Эмре Джан, Хуммельс, Дауд (Дилейни, 81) Кнауфф (Рейна, 63) Беллингем, Ройс, Холанд.

Арбитр: Овидиу Хацеган, Румыния.

Стадион: «Этихад», Манчестер

МАНЧЕСТЕР СИТИ – БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 00:03
    +4
    Фоден смотрел игру Александрия - Динамо. Помогло.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.04.2021 00:03
    0
    Эх не дотерпели...
    У Боруссии не засчитали чистый гол !!!!
    Где ВАР???????? Нападач аккуратно снял мяч, а вратарь потом ногу шлагбаумом опустил и сам зацепил.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 06.04.2021 23:59
    +6
    А вот был бы Зинченко - сыграли бы на 0
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 06.04.2021 23:59
    +6
    А вот был бы Зинченко - сыграли бы на 0
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 00:03
    +4
    Фоден смотрел игру Александрия - Динамо. Помогло.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.04.2021 00:03
    0
    Эх не дотерпели...
    У Боруссии не засчитали чистый гол !!!!
    Где ВАР???????? Нападач аккуратно снял мяч, а вратарь потом ногу шлагбаумом опустил и сам зацепил.
    Ссылка
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