ГВАРДИОЛА: «Могли забить еще пару мячей. Отправимся в Дортмунд за победой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Боруссией» Дортмунд (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Отправимся в Дортмунд за победой. Сегодня в первом тайме мы обращались с мячом неразумно. Вторая же половина удалась намного лучше, и у нас было два-три отличных шанса забить второй или даже третий мяч при счете 1:0.
Чтобы играть так, как мы хотим, необходимо четко соблюдать все перестроения, и у нас будет еще один шанс на следующей неделе.
Хочу поздравить игроков с тем единством, которое они продемонстрировали. Необходимость забивать в концовке стала следствием силы соперника, а не потому, что мы чего-то не могли. Мы вместе сражались до конца и победили. Теперь обе команды знают друг друга лучше».
Источник — УЕФА
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Очень осторожно играл Сити, были не похожи на самих себя.
Все опасные моменты, которых было не много, были созданы только за счёт индивидуальных действий Де Брюйне.
Это при том, что сегодняшний слабый Дортмунд, та же Бавария, просто бы не заметила.
Я вижу у Пепа появилась паталогическая боязнь не выходов в финал, будучи явным фаворитом.
Очень осторожно играл Сити, были не похожи на самих себя.
Все опасные моменты, которых было не много, были созданы только за счёт индивидуальных действий Де Брюйне.
Это при том, что сегодняшний слабый Дортмунд, та же Бавария, просто бы не заметила.
Я вижу у Пепа появилась паталогическая боязнь не выходов в финал, будучи явным фаворитом.
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