Ман Сити
0 : 0
Боруссия Д
06.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч ЛЧ

Еще одна «Боруссия» на пути Зинченко и команды

  • 05.04.2021 22:01
  • 459 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

После одной «Боруссии» «Манчестер Сити» выпало сыграть в Лиге чемпионов с другой. Менхенгладбах пройден, теперь на очереди Дортмунд.

И стоит сказать, что обе «Боруссии» сейчас находятся не в лучшей форме, а связано это может быть с тренерами. Еще в феврале стало известно, что новым наставником Дортмунда станет тренер Менхенгладбаха Марко Розе. А пока до лета с желтой частью Дортмунда работает Эдин Терзич, и получается у него далеко не все.

«Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов команда прошла, а вот в чемпионате есть проблемы. Лишь одна победа в четырех последних турах и 5-е место с отставанием от зоны ЛЧ в целых 7 очков. Дортмунд не привык быть без Лиги чемпионов, поэтому для команды может быть важнее сосредоточиться на Бундеслиге, чем бороться с «Манчестер Сити» за полуфинал.

А вот команда Хосепа Гвардиолы чувствует себя прекрасно и близка к титулу АПЛ.

МЮ отстает на 14 пунктов и особых угроз не представляет, а потому есть смысл все силы бросить на Лигу чемпионов. К тому есть, что бросать, ведь все игроки в составе здоровы и готовы выйти на поле. Посмотрим, дадут ли шанс Александру Зинченко, который пропустил минувший тур АПЛ.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

6 апреля, вторник

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд
Манчестер. Стадион «Этихад». 22:00
МАНЧЕСТЕР СИТИ - БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2» и видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    anton78ore
    online
      anton78ore, 05.04.2021 22:49
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------ https://pxlme.me/e-ePJePp
    Ссылка
    anton78ore
    online
      anton78ore, 05.04.2021 22:49
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------ https://pxlme.me/e-ePJePp
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности