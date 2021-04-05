После одной «Боруссии» «Манчестер Сити» выпало сыграть в Лиге чемпионов с другой. Менхенгладбах пройден, теперь на очереди Дортмунд.

И стоит сказать, что обе «Боруссии» сейчас находятся не в лучшей форме, а связано это может быть с тренерами. Еще в феврале стало известно, что новым наставником Дортмунда станет тренер Менхенгладбаха Марко Розе. А пока до лета с желтой частью Дортмунда работает Эдин Терзич, и получается у него далеко не все.

«Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов команда прошла, а вот в чемпионате есть проблемы. Лишь одна победа в четырех последних турах и 5-е место с отставанием от зоны ЛЧ в целых 7 очков. Дортмунд не привык быть без Лиги чемпионов, поэтому для команды может быть важнее сосредоточиться на Бундеслиге, чем бороться с «Манчестер Сити» за полуфинал.

А вот команда Хосепа Гвардиолы чувствует себя прекрасно и близка к титулу АПЛ.

МЮ отстает на 14 пунктов и особых угроз не представляет, а потому есть смысл все силы бросить на Лигу чемпионов. К тому есть, что бросать, ведь все игроки в составе здоровы и готовы выйти на поле. Посмотрим, дадут ли шанс Александру Зинченко, который пропустил минувший тур АПЛ.

6 апреля, вторник