Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Манчестер Сити» – «Боруссия Д.»

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Рубен Диаш, Канселу, Уокер, Родри, Фоуден, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Марез.

Запасные: Стеффен, Треффорд, Гарсия, Менди, Аке, Лапорт, Фернандиньо, Стерлинг, Зинченко, Торрес, Жезус, Агуэро

«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Геррейру, Аканджи, Эмре Джан, Хуммельс, Дауд, Кнауфф, Беллингем, Ройс, Холанд.

Запасные: Бюрки, Дрляча, Шульц, Пасслак, Мёнье, Дилейни, Пищек, Брандт, Рейна, Рейниер, Азар, Тиггерс

Арбитр: Овидиу Хацеган, Румыния.

Стадион: «Этихад», Манчестер

Во вторник, 6-го апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Матч пройдет в Манчестере, на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Горожане» на всех фронтах мчаться к чемпионству в АПЛ. На выходных команда Хосепа Гвардиолы на выезде одержала очередную уверенную викторию над дерзким и брутальным «Лестером» - 2:0. Александр Зинченко и Ко в прекрасном настроении и с отличными результатами подходят к предстоящему противостоянию и в Лиге чемпионов. К тому же, опыт побед над «Боруссиями» уже имеется. В 1/8 финала ЛЧ «Сити» без проблем прошел «Боруссию» из Менхенгладбаха. Оба матча завершились со счетом 2:0 в пользу англичан.

А вот «шмели» в Бундеслиге лишь пятые. А на уикенде и вовсе провалили домашний поединок против «Айнтрахта» - 1:2. И самое ужасное, что эта неудача практически перечеркнула все надежды Дортмунда на попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Плюс ко всему не утихают слухи о возможном отьезде в другой клуб звездного Эрлинга Холанда. Вот и думай, как после такого «Ман Сити» побеждать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Боруссия».