30-й тур
Лестер
0 : 2
Ман Сити
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

На классе. Ман Сити спокойно победил Лестер

Реванш Пепа за поражение в первом круге

  • 03.04.2021 21:28
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На классе. Ман Сити спокойно победил Лестер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига, 30 тур.

«Лестер» - «Манчестер Сити»  - 0:2.

Менди, 58, Жезус, 74.

 Ндиди, 32, Амарти, 87 - Эдерсон, 73, Фернандиньо, 82, Родри, 90

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Эванс, Кастань, Тилеманс, Олбрайтон (Перейра, 71), Амарти, Ндиди (Н. Менди, 83), Варди, Ихеаначо (Мэддисон, 71), Перес.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Б. Менди, Родри, Де Брюйне (Фоден, 88), Фернандиньо, Марез (Тореес, 79), Жезус, Агуэро (Стерлинг, 63).

Арбитр: Энтони Тейлор.

Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия)

«ЛЕСТЕР» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ». ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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