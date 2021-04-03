На классе. Ман Сити спокойно победил Лестер

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Английская Премьер-лига, 30 тур.
«Лестер» - «Манчестер Сити» - 0:2.
Менди, 58, Жезус, 74.
Ндиди, 32, Амарти, 87 - Эдерсон, 73, Фернандиньо, 82, Родри, 90
«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Эванс, Кастань, Тилеманс, Олбрайтон (Перейра, 71), Амарти, Ндиди (Н. Менди, 83), Варди, Ихеаначо (Мэддисон, 71), Перес.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Б. Менди, Родри, Де Брюйне (Фоден, 88), Фернандиньо, Марез (Тореес, 79), Жезус, Агуэро (Стерлинг, 63).
Арбитр: Энтони Тейлор.
Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия)
Источник — Sport.ua
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