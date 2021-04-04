ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Менди заменит Агуэро? Это плохая шутка, заканчивайте»

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» (2:0). В этом матче яркий матч забил Бенжамен Менди, вопрос о котором Пепу Гвардиоле задали на пресс-конференции.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы:
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Менди (Ман Сити).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.