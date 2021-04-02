В одном из центральных матчей 30-го тура АПЛ «Лестер» в субботу примет «Манчестер Сити». Да, по вывеске поединок «Арсенал» - «Ливерпуль» выглядит более ярко, но с турнирной точки зрения именно матч «Лестер» - «Ман Сити» более внушительный: третья команда принимает лидера. Тем более, что за последние лет 5-6 у «Лестера» и «Сити» чемпионских титулов в АПЛ намного больше, чем у «Арсенала» и «Ливерпуля».

«Лестер»

«Лестер» в нынешнем сезоне снова приятно удивляет своими результатами и прыгает выше головы. Да, не настолько высоко, как в чемпионском сезоне 2015/2016, но все равно вряд ли найдется много людей, которые рассчитывали увидеть команду Брендана Роджерса в топ-3 АПЛ на такой поздней стадии сезона.

Несмотря на третье место и 5 очков запаса над ближайшим преследователем, «Челси», еще очень рано говорить о том, что «Лестер» выполнил задачу попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Все же слишком серьезные преследователи за спиной у «Лисов» в лице «Челси», «Тоттенхэма» и того же «Ливерпуля». Да и еще одну сенсацию сезона, «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко, не стоит списывать со счетов.

«Лестер» подходит к матчу не в оптимальном составе. Уже давно травмирован многолетний капитан команды Уэс Морган, травма и у одного из лидеров команды, хавбека Харви Барнса, а также у защитника Джеймса Джастина. Под вопросом участие в матче арендованного у «Ромы» турецкого вингера Дженгиза Ундера.

«Манчестер Сити»

А вот у «Манчестер Сити» сейчас в АПЛ все просто безоблачно. Команда лидирует с 14-очковым преимуществом над ближайшим преследователем, «Манчестер Юнайтед». Да, у команды Пепа Гвардиолы на один сыгранный матч больше, но все равно чемпионство «Горожан» выглядит практически решенным фактом: теперь можно сосредоточиться на погони за давней мечтой – победой в Лиге чемпионов.

Матчи после пауз на сборные всегда непростые для топ-клубов – игроки возвращаются зачастую уставшими, в разном состоянии, а иногда еще и с травмами. Последней «радости» Гвардиоле удалось избежать – кадровых потерь перед матчем с «Лестером» нет. Поэтому, несмотря на силу соперника, Зинченко и компания вправе рассчитывать на очередные три очка.

Прогноз

«Манчестер Сити» сейчас находится в блестящей форме, и выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Рискнем поставить на выездную победу команды Гвардиолы с коэффициентом 1,596.

3 апреля, суббота